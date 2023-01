Home

Elisoccorso a Portoferraio, Galletti: “Necessario ripristinarlo in tempi brevi”

13 Gennaio 2023

"Inaccettabile che un semplice guasto condizioni per mesi le funzionalità di un servizio essenziale"

Livorno, 13 gennaio 2023

La Giunta toscana è chiamata a rispondere all’interrogazione regionale presentata dalla Capogruppo del Movimento 5 Stelle Irene Galletti sulla necessità di procedere in tempi brevi al ripristino dei servizio di elisoccorso presso l’Ospedale di Portoferraio.

“L’Isola d’Elba – secondo Galletti – con la sua popolazione, che si moltiplica durante i mesi estivi, ha bisogno di una struttura ospedaliera in grado di garantire cure efficaci e tempestive anche in condizioni meteo svantaggiate.

Giova ricordare che la posizione dell’Isola, le difficoltà di trasporto e la presenza del mare rendono necessario un riconoscimento di Portoferraio come presidio ospedaliero di zona particolarmente disagiata, in grado di superare i tempi previsti per un servizio di emergenza efficace.”

“Non è pertanto accettabile – attacca la Cinquestelle – che un semplice guasto condizioni per mesi le funzionalità di un servizio essenziale come quello dell’elisoccorso, e tutto questo senza che alla cittadinanza sia reso conto dei tempi e delle motivazioni che non consentono il rientro della problematica.”

“È giunto il momento che la Regione si attivi per garantire ai cittadini dell’Isola d’Elba una struttura ospedaliera adeguata alle loro esigenze, dopo anni di promesse non mantenute. Chiediamo una risposta alle nostre domande e che si proceda al ripristino dell’ascensore in modo da riattivare pienamente tutti i servizi, i reparti e le funzioni essenziali dell’ospedale in modo da garantire la salute e la sicurezza dei cittadini elbani.”

Così Irene Galletti, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Toscana

