Elisoccorso riuscito, cane e padrone salvati dalla scogliera a Marina di Campo (Foto)

Elba

7 Marzo 2024

Isola d'Elba (Livorno) 7 marzo 2024

Un intervento di soccorso rischioso ma riuscito ha recentemente coinvolto i Vigili del Fuoco di Livorno e l’aeromobile proveniente dal nucleo di Arezzo, portando in salvo un cane e il suo padrone dalle scogliere impervie di loc. Palombaia a Marina di Campo, sull’Isola d’Elba.

La situazione critica si è presentata quando il cane e il suo proprietario si sono trovati bloccati su una scogliera, in una zona costiera difficile da raggiungere. A causa del basso fondale, il recupero via mare non era praticabile, rendendo indispensabile l’intervento aereo.

Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Livorno e all’assistenza dell’aeromobile proveniente da Arezzo, è stato possibile recuperare entrambi con successo, utilizzando il verricello dell’elicottero per sollevare il cane e il suo padrone dalla pericolosa posizione sulla scogliera.

Fortunatamente, I vigili del fuoco hanno messo la parola fine estraendo sia il cane che il suo padrone, . La collaborazione e la prontezza di intervento delle squadre coinvolte hanno giocato un ruolo fondamentale nel garantire un esito positivo a questa delicata operazione di soccorso.

