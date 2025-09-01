Home

1 Settembre 2025

Elly Schlein alla festa dell’Unità di Livorno, le sue dichiarazioni e il saluto ai volontari della cucina (Video)

Livorno 1 settembre 2025 Elly Schlein alla festa dell’Unità di Livorno, le sue dichiarazioni e il saluto ai volontari della cucina (Video)

Oggi a Livorno la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è intervenuta alla Festa dell’Unità, portando il suo contributo al dibattito politico e incontrando da vicino i volontari. Dopo le dichiarazioni dal palco, Schlein ha voluto salutare e ringraziare personalmente le squadre della cucina, cuore pulsante della manifestazione, tra applausi e momenti di convivialità. Nei video che seguono, le immagini della giornata.

Elly Schlein in cucina dai volontari della Festa dell’Unità



Global Flottiglia, Elly Schlein: “rispedire al mittente le minacce del ministro israeliano”



Regionali, Elly Schlein su ingresso M5S nella coalizione di Giani

