Elly Schlein: “La campagna sul salario minimo è ancora aperta”

29 Agosto 2023

Elly Schlein al cinema dei Quattro Mori a Livorno per la campagna sul salario minimo

“La campagna sul salario minimo è ancora aperta

Rafforzare la contrattazione collettiva, ci sono troppi contratti pirata che condannano interi settori dell’economia alla precarietà. Non si deve far scendere la contrattazione collettiva sotto una certa soglia, sotto quella soglia non è lavoro ma sfruttamento”.

Sulla proposta di legge sulla legalizzazione delle droghe leggere, risponde: “ancora non ce ne sono, ce ne sono tante in parlamento, noi oggi parliamo di salario minimo”

“La folla” PD accoglie Elly Schlein sul palco dei Quattro Mori

Salario minimo, Elly Schlein: “dobbiamo stare al fianco di queste persone che sono in difficoltà”