Elvon Sylla è la prima vincitrice di tappa di Miss Livorno

14 Luglio 2025

Elvon Sylla è la prima vincitrice di tappa di Miss Livorno

Livorno 14 luglio 2025 Elvon Sylla è la prima vincitrice di tappa di Miss Livorno

Ha preso ufficialmente il via domenica sera dal Dollino in piazza Grande la 35°edizione di Miss Livorno, manifestazione-spettacolo che anche quest’anno regalerà a tante “bimbe” livornesi momenti di divertimento nell’affascinante mondo della moda, della danza, della musica, dell’arte e dello sport. Lo show che ha aperto la popolarissima manifestazione, che avrà il suo epilogo l’8 agosto ancora una volta alla Terrazza Mascagni, ha attirato il pubblico delle grandi occasioni, con un format in cui non sono mancati momenti di riflessione mirati alla lotta contro ogni forma di violenza sulle donne ed alla valorizzazione della femminilità.

Al “Dollino in piazza” si è esibita la cantante Giulia Fulceri, ci sono state le originali esibizioni di Lindy hop (un genere di ballo swing afroamericano nato ad Harlem, New York, negli anni venti–trenta del secolo scorso) proposte dalla scuola Danza Amaranto, spazio anche dedicato allo sport con le applaudite evoluzioni delle atleti dello Zen Club di via Pera. Ma soprattutto ci sono state loro, le ragazze della “porta accanto”, che si sono messe in gioco per divertirsi, alcune per vincere la timidezza, altre per avere la possibilità di esprimere la propria passione artistica (nel canto, nella danza, nella recitazione) e di assaporare, con professionalità ma pur sempre in un contesto di divertimento il mondo legato alla passerella, alla pubblicità, al teatro ed alla televisione.

Le partecipanti

Al “Dollino in Piazza” si sono presentate in ventiquattro: Noemi Agarini, Michelle Fiordi, Nicole Mica, Ilaria Frasca, Giorgia Gonnelli, Aurora Pellegrini, Anita Cocco, Giulia Banti, Ilary Passamonti, Chantal Dentone, Martina Ribecai, Asia Murgia, Emanuela Gaglione, Vittoria Balestri, Elvon Salawu Sylla, Azzurra Ciuffardi, Nina Avenoso, Desyree Lombardini, Nicole Broccardi Schelmi, Martina Podestà, Arianna Pastifieri, Annalisa Nannipieri, Gaia Petrucci e Serena Molinari. Al termine delle due uscite moda (una con vestiti elegantissimi, l’altro con il costume ufficiale della manifestazione) ed alle interviste alla giuria, sono stati emessi i primi verdetti di queste 35 edizione di Miss Livorno, validi anche per la particolare classifica di Miss Blumare, il concorso nazionale della MSC Crociere al quale Miss Livorno è abbinato da tanti anni. Fashion Girl Lamysalloon-Eleganza è risultata Aurora Loreti, Miss Sport Rossetti Assicurazioni è stata nominata Serena Molinari, Miss Dance Centro Medico Polispecialistico e medicina sportiva Porta a Terra Desyree Lombardini, Ragazza Sprint D&A CAR e Gruppo Bientinesi Giorgia Gonnelli. Vincitrice della tappa, Miss “Dollino In Piazza”, premiata da Fabio Corsi, da altri esponenti del locale e dalla Miss Livorno in carica Arianna Bini, è risultata Elvon Sylla, diciotto anni a ottobre, studentessa al Cecioni (scienze umane), alta 1,77, ragazza simpatica, socievole e un po’ permalosa, pallavolista, cantante, e ballerina, precise aspirazioni da avvocato.