Emergency porta a Livorno il Panettone Fatto per Bene

3 Dicembre 2025

Livorno 3 dicembre 2025 Emergency porta a Livorno il Panettone Fatto per Bene

Dal 4 all’ 8 dicembre 2025, in 80 piazze italiane, troverai i volontari di EMERGENCY e avrai la possibilità di scegliere il “Panettone fatto per Bene”.

Il panettone solidale, prodotto dalla pasticceria Vergani, pesa 1 kg ed è realizzato secondo la ricetta tradizionale milanese con lievito madre naturale, farina italiana, uvetta sultanina e scorze d’arancia candita.

È disponibile accompagnato da una shopper in cotone naturale illustrata dall’artista e musicista Dario Sansone, che ha dedicato all’iniziativa un personale messaggio di pace.

Ha un costo di 22 euro e contribuirà alla realizzazione dei progetti umanitari di EMERGENCY.

A Livorno troverai il panettone di EMERGENCY

il 4 dicembre al mercato settimanale di Collesalvetti in via Roma ore 9.30-12

il 5 dicembre al Viale della Fiera a Venturina ore 9.30-12 a piazza Guerrazzi Cecina ore 14.30-17

il 6 dicembre al mercato Coldiretti a Livorno ore 8.30-12.30

il 7 e 8 dicembre al Mercatino di Natale in Fortezza Nuova a Livorno ore 10.00-17.00

Per sapere dove trovare il panettone nelle altre città: https://eventi.emergency.it/

