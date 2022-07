Home

11 Luglio 2022

Emergenza abitativa a Livorno. Siamo alle porte di un nuovo “2012”. Asia-Usb lancia l’allarme

Livorno 11 luglio 2022

In questa calda estate, prima dello stop all’attività amministrativa e politica di agosto (comprese le esecuzioni di sfratto) Asia-Usb lancia un forte segnale di allarme in vista dell’autunno.

Nella nostra attività quotidiana, molto spesso, rischiamo di perdere di vista il contesto generale.

Questo contesto generale di pesante crisi economica post pandemia sta covando, sotto la cenere, un’ondata che rischia di essere superiore a quella del 2012 post crisi economica 2008.

A far fronte a questa situazione gli strumenti messi in campo dagli enti pubblici, in particola modo Stato e Regione, sono al momento insufficienti. Non vi è alcuna politica di prevenzione.

Una sottovalutazione gravissima che ci riporta, appunto, proprio agli anni in cui a Livorno furono occupate 12 strutture in poco tempo con centinaia di famiglie abbandonate a se stesse.

Sinteticamente possiamo anticipare che solo nel mese di luglio sono previsti 40 sfratti con l’ausilio della forza pubblica. Erano anni che non succedeva.

Ci sono tre strutture occupare con oltre 50 famiglie e decine e decine di minori, formalmente sotto sgombero.

Gli uffici comunali, per la prima volta da almeno 4 anni, non sono in grado di far fronte a tutte le richieste.

Asia-Usb Livorno

