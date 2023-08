Home

1 Agosto 2023

Livorno 1 agosto 2023 – Emergenza Abitativa, PaP, pensa all’esempio di Vienna:

“Questo nella foto è un edificio ecosostenibile costruito da una cooperativa a “scopo di lucro limitato”, a Sonnwendviertel, uno dei nuovi quartieri di Vienna.

E’ molto interessante capire come Vienna ha risolto il problema dell’emergenza abitativa. Il Comune da quasi un secolo, costruisce complessi residenziali all’avanguardia a prezzi di affitto calmierati.

Un progetto che anche la nostra città, tramite ad esempio la SPIL, poteva attuare, invece il Partito Democratico ha pensato bene di mettersi a costruire un posteggio come quello dell’Odeon costato oltre 20 milioni di euro, facendo fallire la società e oggi le si vorrebbe far svendere tutto il suo patrimonio immobiliare per ripianare i debiti.

A Vienna gli affitti costano in media 7 euro al metro quadro: un appartamento da 60 metri quadri costa quindi poco più di 400 euro al mese. La proprietaria delle case è la città di Vienna.

La capitale austriaca è però un luogo così attraente anche perché finora è riuscita a evitare la crisi abitativa che ha reso le altre grandi città dell’Europa occidentale spesso inaccessibili per chi non è ricco.

Nel 2021, i viennesi che vivevano in alloggi privati hanno speso in media il 26 per cento del proprio reddito (al netto delle imposte) per pagare affitto e costi energetici.

Quelli che vivevano in case pubbliche o sovvenzionate ancora meno, il 22 per cento.

Secondo il Sole 24 Ore, invece, a Milano l’affitto rappresenta in media il 51,6 per cento dello stipendio medio”.

