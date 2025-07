Home

16 Luglio 2025

Emergenza abitativa: “Stanza a rischio crollo, famiglia costretta a viverci”, l’attacco di Amadio al Comune (Il video del soffitto)

Livorno 16 luglio 2025 Emergenza abitativa: “Stanza a rischio crollo, famiglia costretta a viverci”, l’attacco di Amadio al Comune

Emergenza abitativa: denuncia della consigliera Amadio, “una famiglia vive in casa a rischio crollo”

La consigliera comunale Marcella Amadio, di Fratelli d’Italia, ha tenuto questa mattina una conferenza stampa per denunciare la situazione abitativa in cui versa una donna con famiglia, attualmente ospitata in un appartamento di emergenza a Livorno.

Secondo quanto riferito da Amadio, la donna, dopo aver occupato un alloggio popolare, è stata allontanata in seguito a un provvedimento. Come previsto dalla legge, non potrà fare richiesta di assegnazione per una casa popolare per i prossimi cinque anni. In attesa di una soluzione definitiva, il Comune le ha assegnato un appartamento in regime di emergenza abitativa.

Tuttavia, la condizione dell’alloggio assegnato sarebbe gravemente compromessa. “Quando si tira lo sciacquone, l’acqua reflua fuoriesce dal piatto doccia”, ha denunciato la consigliera, sottolineando anche il rischio strutturale di parte dell’appartamento. La donna avrebbe sentito strani rumori provenire dal soffitto e, allarmata, ha chiamato i vigili del fuoco. I tecnici, giunti sul posto il 10 luglio, avrebbero rimosso il cartongesso e riscontrato condizioni critiche tali da interdire una stanza per pericolo di crollo.

“La cosa più grave”, continua Amadio, “è che da allora, nessuno del Comune si è fatto vivo. La donna e la sua famiglia stanno ancora vivendo nell’appartamento, con una stanza interdetta e un rischio strutturale ben segnalato”.

La consigliera ha ribadito con fermezza che l’emergenza abitativa non può giustificare la sistemazione di famiglie in ambienti insalubri o potenzialmente pericolosi: “Si tratta di persone fragili, che lo Stato e le istituzioni dovrebbero tutelare, non abbandonare in case pericolanti”.

Video del soffitto

