Emergenza ambientale nel parco di via delle Viole: Mister Green interviene ma è una goccia nel mare

7 Febbraio 2024

Livorno 7 febbraio 2024 – Emergenza ambientale nel parco di via delle Viole: Mister Green interviene ma è una goccia nel mare

Una situazione di degrado ambientale è presente nel parco di via delle Viole a Salviano; è emersa una triste realtà nascosta tra le fronde e i canali. Dopo il recente taglio dell’erba nel canale che separa il parco dalla Variante Aurelia, è stato portato alla luce un vero e proprio deposito di rifiuti, lasciati da incivili incuranti dell’ambiente.

Tra i residui della vegetazione, spuntano oggetti di ogni genere; tubi di eternit, pezzi di veicoli, bottiglie di vetro e plastica, sacchetti di immondizia e lattine. Una scena desolante che evidenzia la mancanza di rispetto per il territorio e l’ambiente naturale.

Mercoledì mattina, un gesto di luce in mezzo all’oscurità: Francesco Stefanini, conosciuto da tutti come “Mister Green”; ha dedicato parte del suo tempo come volontario ambientalista per ripulire una piccola porzione di quest’area martoriata dalla negligenza umana. Armato di guanti e sacchetti per la raccolta differenziata, Stefanini si è adoperato con determinazione per rimuovere i rifiuti dispersi, dimostrando un impegno concreto verso la tutela dell’ambiente.

Quasi 5 chili di plastica, pari a 4,95 kg per la precisione, rimossi e avviati al corretto conferimento. Un risultato ottimo dato il considerevole sforzo per l’opera di pulizia

Un gesto che, seppur modesto nell’ampiezza dell’emergenza, ha mostrato la potenza dell’azione individuale nell’affrontare le sfide ambientali.

L’intervento di Francesco Stefanini, “Mister Green”, sottolinea l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini nella salvaguardia del proprio territorio e dell’ecosistema locale. La sua determinazione e dedizione rappresentano un esempio tangibile di come ognuno possa contribuire, anche con piccoli gesti, a preservare la bellezza e la salute del nostro ambiente.

