15 Agosto 2021

Emergenza Caldo, l’appello della SVS contro gli incendi

Livorno 15 agosto 2021 – Emergenza Caldo, l’appello della SVS contro gli incendi:

“I nostri Volontari della Protezione Civile #AIB da settimane sono impegnati in attività di repressione e prevenzione di incendi mediante anche il pattugliamento delle zone ad alto rischio.

Il record Europeo, per la temperatura storica piú alta toccato dalla nostra penisola, é solo uno dei tanti segnali del cambiamento climatico in corso, con cui i nostri ragazzi/e giornalmente devono confrontarsi non solo nel nostro territorio.

Se avvisti un incendio chiama tempestivamente il 112 “

