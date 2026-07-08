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Emergenza caldo RSA Villa Serena, Palumbo (FdI): a rischio la salute degli operatori, servono urgentemente i condizionatori

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8 Luglio 2026

Emergenza caldo RSA Villa Serena, Palumbo (FdI): a rischio la salute degli operatori, servono urgentemente i condizionatori

Livorno 8 luglio 2026 Emergenza caldo RSA Villa Serena, Palumbo (FdI): a rischio la salute degli operatori, servono urgentemente i condizionatori

“Per la terza estate consecutiva sono costretto ad ascoltare le sofferenze del personale di Villa Serena e del Pascoli (tra oss, infermieri, impiegati e addetti alle pulizie), che lavora in condizioni non più tollerabili, e che richiedono un intervento non più rimandabile. Nelle ultime settimane di emergenza caldo, in assenza di condizionatori, le temperature all’interno dell’RSA hanno raggiunto soglie record nella prima fascia pomeridiana, sfiorando i 40°C. Questo colpisce gli anziani, i quali tuttavia resistono stando fermi davanti ai ventilatori, mentre invece non lascia scampo al personale, che deve svolgere mansioni molto pratiche e spesso faticose. Durante l’ultimo sopralluogo a Villa Serena ho visto con i miei occhi operatori costretti a lavorare con dei ventilatori intorno al collo per affrontare il turno di lavoro pomeridiano, e alcuni so che hanno accusato anche malori in passato a causa degli sbalzi di pressione.

Tutto ciò mi è stato condiviso anche dalla rappresentante interna del sindacato Fisascat – CISL, Caterina Sorrentino, che rappresenta circa 60 operatori tra Villa Serena e Pascoli, e che in questi giorni sta elaborando una lettera formale da indirizzare alla cooperativa, all’RSPP, al Comune e all’ASL, facendosi portavoce delle condizioni di lavoro del personale.

Dal 2024 ho fatto tre sopralluoghi, ed ho presentato in Consiglio Comunale un question time, un’interpellanza, un’interrogazione e due emendamenti al DUP per cercare di accendere un riflettore sulle condizioni interne dell’RSA.

Qualche piccola novitá si è vista, come le zanzariere montate su due lati della struttura, oppure l’acquisto di qualche decina di lettini elettrici, che semplificano non poco il lavoro. Purtroppo, invece, sui condizionatori da anni le richieste vengono ignorate, ma ormai è diventata la priorità delle priorità, per affrontare la fascia oraria più calda della giornata (dalle 12:30 alle 16:00).

Faccio l’ennesimo appello alla Giunta comunale, sperando di vedere un aggiornamento nel piano di acquisto beni e servizi, per rendere piú accettabili le condizioni di lavoro della cooperativa e del suo personale, e che porterà benefici anche alla cura degli ospiti anziani”.

E’ quanto dichiara in una nota stampa il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Palumbo