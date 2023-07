Home

Livorno – Emergenza calore, in via del Mare un nuovo ambulatorio Usl attivo fino al 1° settembre

Un nuovo ambulatorio territoriale per affrontare l’emergenza calore, attivo da lunedì 31 luglio fino al 1° settembre 2023.

E’ stato predisposto dalla Zona Distretto Livornese, facendo riferimento alle recenti circolari ministeriali e regionali sull’argomento e ad integrazione delle altre azioni organizzate sul territorio dall’Azienda USL Toscana nord ovest e in particolare in quello di Livorno per assicurare risposte adeguate agli anziani, alle persone fragili e con ridotta mobilità in questo periodo di grande caldo.

Il servizio verrà quindi garantito per tutto il mese di agosto nella Casa della Salute di Via del Mare, con orario 8-14 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e con orario 14-20 di martedì e giovedì.

L’attivazione del servizio è prevista con due modalità.

La prima è quella del contatto diretto telefonico, tramite un numero di cellulare 348/7374438 a cui i cittadini potranno rivolgersi per segnalare situazioni di difficoltà non urgenti:

sarà così possibile orientare la richiesta a servizi disponibili sul territorio (infermiere di famiglia o assistente sociale).

Questi i giorni e gli orari in cui è possibile telefonare: lunedì , mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 14 alle 18.

La seconda modalità:

è tramite alcune figure competenti come medici di medicina generale, 118, Pronto soccorso, Acot, Infermiere di famiglia e di comunità e Continuità assistenziale (Guardia medica), anche in questo caso con numero telefonico e mail dedicati.

Il medico, una volta contattato, si farà carico di effettuare la valutazione clinica e decidere la tipologia di intervento da eseguire relazionandosi, nei casi in cui lo riterrà opportuno, con le figure territoriali di riferimento (sempre medici di medicina generale. Acot, infermieri di famiglia e di comunità) per una presa in carico adeguata della persona.

Qualora se ne riscontri l’esigenza, sarà così possibile attivare anche l’assistenza domiciliare, con segnalazioni direttamente all’Assistenza domiciliare integrata (ADI); mettendo come oggetto della richiesta “Emergenza calore”.

Un’infermiera sarà in questo caso disponibile per eventuali accessi domiciliari da effettuare congiuntamente al medico.

Se si renderanno necessarie visite, potranno essere effettuate anche nell’ambulatorio della Casa delle Salute di Via del Mare, con accesso definito telefonicamente dal medico stesso.

Da sottolineare che il nuovo ambulatorio non sostituirà quello del medico di famiglia, ma verrà attivato con l’obiettivo specifico di supportare la popolazione nell’affrontare l’emergenza calore:

per tutte le esigenze sanitarie e “amministrative” non legate a questa problematica, l’utente sarà invitato a rivolgersi al proprio medico di famiglia.

Questo servizio in più che verrà attivato a Livorno rientra nel piano di rafforzamento della rete di servizi territoriali Asl per una presa in carico sempre più appropriata dei cittadini, in caso di bisogno, nei mesi più caldi.

Si ribadisce però l’importanza, soprattutto per le persone anziane, di alcune “buone pratiche” per evitare i colpi di calore. I consigli principali sono quelli di bere molta acqua, mangiare frutta e verdura, fare pasti leggeri, evitare di uscire nelle ore più calde, recarsi in posti ventilati naturalmente, utilizzare con attenzione l’aria condizionata, vestire comodi e leggeri, evitare di camminare sotto il sole.

L’invito alla cittadinanza è poi quello di occuparsi delle persone a rischio, verificando che non mostrino sintomi di disturbi dovuti al caldo. Si devono quindi controllare più spesso neonati e bambini piccoli. Particolare attenzione anche alle altre persone più suscettibili: anziani, malati cronici, disabili, donne in gravidanza.

