Home

Attualità

Emergenza covid finita ma l’isolamento resta per i positivi

Attualità

7 Maggio 2023

Emergenza covid finita ma l’isolamento resta per i positivi

Rezza, restano i 5 giorni di isolamento per i positivi

La fine dell’emergenza non cambia per ora la disposizione

Roma 7 maggio 2023 – Emergenza covid finita ma l’isolamento resta per i positivi

Resta in vigore anche dopo la fine dello stato di emergenza internazionale deciso dall’Oms la norma che obbliga all’isolamento di 5 giorni per chi è positivo al test del Covid. A spiegarlo è il direttore della programmazione del ministero della Salute, Gianni Rezza, che termina il 6 maggio il suo incarico al dicastero.

Non c’è quindi un automatismo ma il tema potrebbe essere preso in considerazione anche se al momento non sembra essere sul tavolo

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin