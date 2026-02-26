Home

Emergenza Festival @Cage – Sabato la prima serata eliminatoria

26 Febbraio 2026

Emergenza Festival @Cage – Sabato la prima serata eliminatoria

Sono sette le band che si sfideranno sul palco del teatrino

Livorno, 26 febbraio 2026

SABATO 28 FEBBRAIO – Emergenza Live Music edizione numero 33. Ancora una volta il The Cage viene scelto come sede delle selezioni provinciali per il noto concorso musicale internazionale nato nel 1992 e dedicato ai musicisti emergenti nel mondo.

Concorso che si svolge in ben 32 Paesi, coinvolgendo quest’anno 857 club in 150 città diverse, per più di 5.000 musicisti protagonisti.

Questo sabato al live club di via del Vecchio Lazzeretto a Livorno si parte con la prima serata eliminatoria, articolata in 3 ore di musica dal vivo con 7 progetti musicali pronti ad alternarsi sul palco, ovvero:

Beata La Noia, SafeSex, RottaAbabordo, Dusty Wind, Lil Topo, zizu, Ghost Boy.

Ognuno di essi avrà a disposizione un set di 25 minuti per la propria esibizione davanti al pubblico del teatrino, per il quale le porte si apriranno alle ore 21, con inizio dei live fissato per le ore 21.25.

I biglietti sono acquistabili direttamente in cassa al costo di 15 euro. Come ogni anno, la valutazione dei progetti musicali e del loro percorso è affidata proprio al pubblico presente durante i live e le giurie sono rappresentate da alcuni grandi nomi come Metatron/INRI, Thaurus, Sony, Krishna Music, BMG, Warner, SlipTrick, Universal, RustBlade.

Dopo questa prima serata di selezioni ne seguiranno altre nelle prossime settimane, secondo un programma che porterà verso le finali nazionali e oltre. Sì perché chi si aggiudica le varie tappe delle selezioni strappa il pass per le finali, previste sempre al The Cage alla fine del mese di maggio.

E poi? Chi vincerà la finale di maggio suonerà per la Finale Italiana prevista ai Magazzini Generali di Milano il 27 giugno 2026. E ancora, chi si aggiudicherà la finale nazionale partirà per andare a esibirsi sul palco del Taubertal Festival, in Germania davanti a un pubblico di 15/20mila persone, per la Finale Mondiale di Emergenza Live Music assieme ai Big internazionali e i Progetti vincitori di Emergenza Live Music delle altre nazioni in cui si svolge il concorso.

Insomma, sognare non costa niente, e allora non resta che darci sotto e andare a scoprire qualità e stili dei progetti che da questo sabato ci proveranno a partire dal palco del The Cage, dove a seguire, come ogni sabato, la serata proseguirà dopo il live con il dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party, con biglietti acquistabili direttamente in cassa a 10 euro (prima consumazione inclusa).

INFO 3914698808 (WhatsApp)

info@thecagetheatre.it – www.thecagetheatre.it