Emergenza Festival, ecco chi salirà questo sabato sul palco del The Cage

27 Marzo 2025

Emergenza Festival, ecco chi salirà questo sabato sul palco del The Cage

Livorno 27 marzo 2025

Dopo lo stop della scorsa settimana imposto dall’allerta meteo, proseguono le selezioni di Emergenza Live Music, il concorso musicale internazionale nato nel 1992 e arrivato quest’anno alla sua trentaduesima edizione. Questo sabato si esibiranno otto progetti musicali, al posto dei canonici sei, proprio per compensare l’interruzione forzata della seconda eliminatoria. A salire sul palco saranno Frammenti (ore 21:00), Manti (21:25), Nerva (21:50), Living Strange (22:15), Noblesse (22:40), Dynamite36 (23:05), Mold Poisoning (23:30) e The Real (23:55). Come sempre, la valutazione dei progetti musicali e del loro percorso sarà affidata al pubblico del teatrino, che sarà presente durante il live. Il The Cage, da sempre impegnato nella promozione della musica dal vivo e nel sostegno ai giovani artisti emergenti, ospita da sempre questo festival internazionale, che in questa sua 32esima edizione porterà sui palchi di tutto il mondo oltre tremila progetti musicali, di cui 250 nel nostro paese, tra gruppi e singoli. Le selezioni del concorso offriranno la possibilità di esibirsi in veri e propri concerti, dalla durata di 25 minuti per ogni artista. I vincitori delle selezioni regionali potranno suonare ai Magazzini Generali di Milano per la Finale Nazionale Italiana, prevista per giugno prossimo; i vincitori della Finale Nazionale Italiana accederanno a loro volta alla Finale Mondiale, che come da tradizione si terrà al Taubertal Festival, in Germania davanti a un pubblico di oltre 20mila persone. Come ogni anno, e le giurie sono rappresentate da alcuni grandi nomi come Metatron/INRI, Thaurus, Sony, Krishna Music, BMG, Warner, SlipTrick, Universal, RustBlade. Le successive serate eliminatorie al teatrino di Villa Corridi saranno sabato 12 e sabato 26 aprile, mentre l’appuntamento con la finale è previsto per sabato 17 maggio. Apertura porte ore 19:30, biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 15 euro. A seguire, come ogni sabato, dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro, prima consumazione inclusa

