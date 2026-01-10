Emergenza Malamovida: “necessario un impegno della Polizia Locale anche su Via Spagna”

Home

10 Gennaio 2026

Livorno 10 gennaio 2026

La malamovida è anche in via Spagna nel quartiere della Scopaia a Livorno, a raccogliere le lamentele dei residenti e a portarle all’attenzione dei media è il consigliere comunale Alessandro Palumbo (Fratelli d’Italia) che dichiara:

“Da mesi mi impegno sul fenomeno della Malamovida che si manifesta ogni fine settimana, non solo in Venezia e in via Cambini, ma anche alla Scopaia sull’area parcheggi di Via Spagna, nei pressi del locale The Cage, dove i residenti mi hanno chiamato per un sopralluogo.

Questi ragazzini, oltre al disturbo della quiete pubblica con casse musicali, usano fumogeni e lanciano bottiglie e petardi vicino alle auto. Tutte azioni in violazione del codice penale, alcune anche molto pericolose, registrate con più video. L’Amministrazione è ben consapevole della situazione, tanto che ogni domenica mattina manda Aamps a ripulire tutto senza risolvere il problema.

Serve individuare dove questi ragazzi acquistano alcol e verificare se si tratta di minorenni, e considerare un’ordinanza che vieti la vendita di bottiglie oltre le 21 come chiedo da tempo. In secondo luogo, oltre ai carabinieri, occorre un impegno incisivo della Polizia Locale, che ha tutte le competenze per identificare i trasgressori, essendo solo dei giovani.

Se si tratta di minorenni, serve emettere sanzioni pecuniarie (che poi pagheranno i genitori) e metterli in stato di fermo in caso di difficoltà nell’identificazione. Se maggiorenni, in caso di reazione al provvedimento, arrestarli per aggressione a pubblico ufficiale.

A novembre, il Sindaco Salvetti, l’Assessore Ferroni e la maggioranza consiliare (con il Capogruppo del PD Tomei in testa), hanno rivendicato l’impiego di 140.000€ – assegnati a Livorno dal Ministero – per riqualificare la cella e i locali del Comando, invece di impegnarli sui turni notturni degli agenti.

Ora auspico che ci dimostrino che questo impiego di risorse aveva un senso, e che la cella sia usata anche per chiuderci dentro una notte qualche giovane incivile, in modo che impari la base del senso civico all’interno di una comunità”.

