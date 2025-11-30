Home

Emergenza Malamovida, Palumbo (FdI): “dal Ministero 140.000€ per aumentare le pattuglie ma Salvetti li usa per altro”

30 Novembre 2025

Lo scorso 27 Novembre, il Consiglio Comunale ha votato l’ultima variazione di bilancio, come assestamento prima dell’anno nuovo.

All’interno della delibera vi erano delle risorse (circa 140.000€) che provengono dal Fondo ministeriale sulla sicurezza urbana, e che, dal 2023, transitano dalla Prefettura per essere impiegate su diversi tipi di progetti, come per l’assunzione di personale della Polizia Locale a tempo determinato o per il monitoraggio dei controlli notturni nelle zone della “Malamovida”.

La Giunta Salvetti, invece, ha preferito utilizzarle come spesa investimento per rifare i locali del Comando della Polizia Municipale e per riqualificare la cella di sicurezza già esistente, considerando questi interventi di maggiore priorità.

Questo entra anche in contraddizione con ciò che ha sempre sostenuto il Sindaco, ovvero che la sicurezza é competenza della Questura e del Prefetto, e che la Polizia Locale non deve occuparsi di furti, di risse, di spaccio e neanche del disturbo della quiete pubblica.

Se é così, non arrestano nessuno, e allora perché spendono le risorse per fare una nuova cella di sicurezza? Forse per arredamento?

É importante che i residenti della Venezia e di Via Cambini sappiano che per Salvetti non è una priorità usare i soldi dello Stato per i controlli notturni, e che quindi nella terza città della Toscana va bene tenere soltanto due pattuglie dalle 8:00 alle 2:00 di notte.

Alessandro Palumbo

Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia