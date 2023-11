Home

4 Novembre 2023

Livorno 4 novembre 2023 – Emergenza maltempo, Confcommercio: “Stanziare subito fondi per le attività danneggiate, danni gravissimi in tutta la provincia”

“Sono tantissime le attività dislocate in tutta la provincia, da Collesalvetti a Livorno, da Rosignano a Piombino, che hanno riportato danni gravissimi a causa della straordinaria ondata di maltempo di queste ore” spiega la presidente provinciale Confcommercio Francesca Marcucci.

“Negozi allagati, merce irreparabilmente rovinata, danneggiamenti coperture e strutture di pubblici esercizi e stabilimenti balneari: pioggia e vento hanno flagellato attività commerciali e locali di tutta la provincia, un’emergenza di proporzioni impressionanti”.

“Oltre alle immagini di devastazione sui media, stanno arrivando segnalazioni di imprenditori e commercianti che stanno facendo la conta dei danni subiti nelle attività per il momento impraticabili.

Dopo la proclamazione dello Stato di emergenza chiediamo alla Regione, agli amministrazioni locali e alle autorità competenti di attivarsi immediatamente per stanziare in tempi rapidissimi i fondi necessari per sostenere le attività danneggiate”.

Il direttore di Confcommercio Provincia di Livorno Federico Pieragnoli fa appello alle istituzioni:

“Servono un coordinamento efficace, una rapidissima programmazione e procedure snelle che non aggravino ulteriormente la fatica degli imprenditori, altrimenti alcune imprese potrebbero non riuscire a risollevarsi da questa calamità”.

“La nostra solidarietà e vicinanza vanno a tutte le aziende e gli imprenditori colpiti e alle loro famiglie prosegue Pieragnoli. Insieme alla nostra Confcommercio regionale ci siamo attivati immediatamente per contattare le sttutture ricettive per dare ospitalità e assistenza a sfollati e soccorritori come richiesto dalla Protezione civile. Per qualsiasi necessità scrivete info@confcommercio.li.it”.

Francesca Marcucci conclude con un sincero ringraziamento ai sindaci, alla Regione, alla Protezione civile e a tutte le istituzioni e associazioni che stanno gestendo l’evento. “Purtroppo questi eventi, seppur straordinari, saranno sempre più frequenti, e dovremo iniziare tutti a rivedere alcuni modelli di vita”.

