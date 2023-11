Home

Cronaca

Emergenza meteo, Aamps: servizio straordinario raccolta rifiuti a domicilio a Borgo di Magrignano, Salviano e Collinaia

Cronaca

5 Novembre 2023

Emergenza meteo, Aamps: servizio straordinario raccolta rifiuti a domicilio a Borgo di Magrignano, Salviano e Collinaia

Livorno 5 novembre 2023 – Emergenza meteo, Aamps: servizio straordinario raccolta rifiuti a domicilio a Borgo di Magrignano, Salviano e Collinaia

Consentita l’esposizione di ingombranti e RAEE davanti alle abitazioni che verranno ritirati in breve tempo.

Dopo avere attivato nella giornata odierna il servizio di raccolta straordinaria dei rifiuti in Via Merli (consegnate oltre 4 tonnellate di materiale), Comune di Livorno e AAMPS/RetiAmbiente hanno convenuto di organizzare un ulteriore servizio per i giorni a venire così da consentire alle famiglie dei quartieri Borgo di Magrignano, Salviano e Collinaia di disfarsi di oggetti non più utilizzabili dopo i danneggiamenti e gli allagamenti di appartamenti, cantine e garage registrati nei giorni scorsi.

A partire dalle ore 8.00 di lunedì 6/11 e fino alle ore 17.00 di martedì 7/11 gli abitanti di queste aree potranno posizionare ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche su suolo pubblico davanti al proprio numero civico. Gli operatori effettueranno più passaggi durante l’arco delle due giornate raccogliendo quanto risulterà esposto per portarlo a successivo smaltimento.

“I danni causati dal maltempo – spiega Luca Salvetti, Sindaco di Livorno – sono stati rilevanti e hanno colpito più parti della città. In alcuni quartieri l’acqua scesa copiosa ha perfino allagato cantine, garage e taverne rovinando oggetti e mobilio non più utilizzabili. Per questo abbiamo ritenuto opportuno moltiplicare ulteriormente gli sforzi organizzando un ulteriore servizio dedicato rivolto alle tante famiglie che si trovano in difficoltà. In più -aggiunge il Sindaco – stiamo concertando delle soluzioni ad hoc anche per i gestori degli stabilimenti balneari visto che l’inaudita portata delle mareggiate che si sono abbattute sul nostro litorale hanno causato danni ingenti alle strutture ferendo pesantemente anche la Terrazza Mascagni. Ringrazio con il cuore i cittadini che ci stanno supportando in questo momento così critico, così come tutti i tecnici e gli operatori della Protezione Civile, dell’Amministrazione Comunale, delle varie aziende e delle Forze dell’Ordine che si stanno prodigando all’unisono per ripristinare le condizioni di igiene e decoro urbano salvaguardando la salute e la sicurezza dei livornesi”.

“Con il coordinamento della Protezione Civile e l’uff. Ambiente del Comune di Livorno – commenta Raphael Rossi, Amministratore Unico di AAMPS/RetiAmbiente – siamo riusciti a mettere in campo numerose squadre di pronto intervento che hanno contributo a risolvere in breve tempo molte delle criticità emerse. Continueremo a fare ulteriori sforzi con l’intento di andare incontro quanto più possibile alle segnalazioni inoltrate dai cittadini. Colgo l’occasione per ricordare che i nostri Centri raccolta saranno aperti anche domenica al Picchianti in Via degli Arrotini 49 dalle ore 8.00 alle 18.00 e a Livorno Sud in Via Cattaneo, 81 dalle ore 10.00 alle 16.00”.

Contatto telefonico per l’emergenza meteo: 0586824000.