Emeroteca, lunedì 20 marzo chiusura straordinaria per lavori

19 Marzo 2023

Livorno 19 marzo 2023 – Emeroteca, lunedì 20 marzo chiusura straordinaria per lavori

Lunedì 20 marzo l’Emeroteca (via del Toro 8) rimarrà chiusa al pubblico per l’intera giornata per l’esecuzione di lavori.

L’Emeroteca riaprirà regolarmente da martedì 21marzo con il consueto orario.

