“Emigranti” di Raffaello Gambogi in mostra al Center for Italian Modern Art di New York

15 Gennaio 2022

”Emigranti” di Raffaello Gambogi in mostra a New York

Dal 25 gennaio al 18 giugno il dipinto lascerà le sale del museo Fattori per la città statunitense

Livorno, 15 gennaio 2022

L’opera “Emigranti” di Raffaello Gambogi conservata al Museo Fattori di Villa Mimbelli, dal 25 gennaio al 18 giugno sarà esposta al Cima, Center for Italian Modern Art di New York.

Il quadro, 1894 circa, olio su tela, parteciperà alla mostra statunitense “Staging Injustice. Italian art 1880-1917”, rassegna che, organizzata attorno a quattro temi – migrazione, lavoro, protesta e ingiustizia sociale – attraverso le opere di quindici artisti, esplora la pittura e la scultura italiana nei decenni tra il 1880 e il 1917.

Il dipinto, firmato dal livornese Gambogi affronta il tema dell’immigrazione.

Con rigore per la resa realistica del luogo, è rappresentato lo spazio semicircolare dell’Andana degli Anelli nel Porto Mediceo di Livorno; di fronte al molo di Cosimo, affollato di velieri e bastimenti. Qui è il “popolo” in partenza per destinazioni lontane; chi tristemente saluta la famiglia, chi carica i bagagli su piccole imbarcazioni, chi aspetta il proprio turno tra borse e bauli.

