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Cronaca

Emilia Bartolucci è la nuova centenaria livornese

Cronaca

24 Giugno 2026

Emilia Bartolucci è la nuova centenaria livornese

Livorno, 24 giugno 2026

Livorno festeggia una nuova centenaria. Si tratta di Emilia Bartolucci, nata a Livorno il 24 giugno 1926, città nella quale ha sempre vissuto.

Per anni ha prestato servizio ai Telefoni di Stato, raggiungendo la pensione in giovane età. Da quel momento in poi, ha potuto dedicarsi alla cura della casa e, soprattutto, alla famiglia, in particolare al marito e ai due figli. Nucleo che nel tempo si è moltiplicato, ed oggi conta ben cinque nipoti e quattro bisnipoti.

Amante del mare, trascorreva le estati con i suoi cari in villeggiatura a Tirrenia. L’altra passione era rappresentata dai viaggi, anche a bordo di navi da crociera, in compagnia del marito e dei figli.

Nonostante la fragilità dell’età, lo scorso anno, in seguito alla rottura di un femore, ha dato dimostrazione di grande tenacia, scongiurando il rischio di allettarsi e tornando a camminare in breve tempo.

Oggi le sue giornate passano tranquille, tra un programma televisivo e l’altro.

Sempre attenta alla cura di se stessa, per festeggiare questo importante traguardo, ha chiesto un appuntamento con un parrucchiere per sistemare i capelli.

Domani sera spegnerà le cento candeline circondata dall’affetto della sua numerosa famiglia.

Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale con gli auguri della città.