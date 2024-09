Home

Emirati Arabi protagonisti al Caprilli: stasera la corsa sponsorizzata da Wathba Stallions

1 Settembre 2024

Livorno 1 settembre 2024 – Emirati Arabi protagonisti al Caprilli: stasera la corsa sponsorizzata da Wathba Stallions

Questa sera (inizio alle ore 21.00) sarà caratterizzata dalla presenza di uno sponsor già noto nell’ippodromo Caprilli di Livorno; Wathba Stallions, appendice di quel Sheikh Mansoor Festival di Abu Dhabi che sponsorizza corse per i Purosangue Arabo in tutto il mondo.

Insomma, l’ippodromo livornese è entrato nel mirino dell’Emirato dopo aver entusiasmato Faisal Al Rahmani, Presidente dell’IFAHR, la sera della Coppa del Mare.

La corsa sponsorizzata (3^ in programma alle 22.10) è un handicap per i 3 anni sui 1.950 metri. Fesberoy è il favorito ma l’opposizione è agguerrita e capeggiata da Farah Dagobio. A Farah HCM, reduce da vittoria ma al rientro, spetta il ruolo di terzo incomodo. La sorpresa è Kingdom con in sella la fantina Sara Spampatti.

Il Programma delle corse di questa sera, domenica 1 settembre