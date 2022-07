Home

Emissioni da attività produttive, cattivi odori e polveri a Stagno. In Senato richiesta risposta scritta ai Ministri

28 Luglio 2022

Livorno 28 giugno 2022 – Stagno, emissioni da attività produttive, cattivi odori e polveri, in Senato richiesta risposta scritta al Ministro

L’interrogazione a risposta scritta è stata presentata in Senato il 26 luglio scorso ed è rivolta ai ministri della transizione ecologica e della salute.

A presentare l’atto, la Senatrice Sbrana Rosellina (prima firmataria) a nome dei gruppi Uniti per la Costituzione – CAL (Costituzione, ambiente, lavoro); Alternativa PC; Ancora Italia -Progetto Smart – IdV

Sbrana Rosellina (prima firmataria dell’atto) :

molti abitanti dell’area compresa fra Stagno, frazione del comune di Collesalvetti in provincia di Livorno, i quartieri posti a nord della città di Livorno e i quartieri di Calabrone e Tirrenia della città di Pisa; lamentano da molti anni problematiche ambientali, che in special modo verificano con la presenza nell’aria di polveri e sostanze maleodoranti; in aggiunta, per il solo abitato di Stagno, riscontrano rumori specialmente in orari notturni;

come registra la stessa ARPA Toscana, negli ultimi anni le segnalazioni per emissioni da attività produttive, cattivi odori e polveri nell’abitato di Stagno hanno conosciuto un significativo incremento;

da circa 20 giorni l’abitato di Stagno è investito da miasmi con odori di benzina e polveri in vari momenti nell’arco della giornata, verificati personalmente dall’interrogante

Premesso tutto questo Aggiunge Sbrana Rosellina chiede di sapere se:

i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della drammatica situazione e quali misure intendano disporre per la soluzione di queste annose problematiche al fine di tutelare la salute della popolazione locale.

