Home

Eventi

Appuntamenti

Emozioni e sentimenti di Picchi e Magnozzi, oggi la presentazione del libro di Ceccarini

Appuntamenti

22 Dicembre 2021

Emozioni e sentimenti di Picchi e Magnozzi, oggi la presentazione del libro di Ceccarini

Alle 18.30 nel club amaranto di via della Gherardesca

Livorno, 22 dicembre 2021 – Verrà presentato oggi pomeriggio (ore 18.30) al club amaranto Magnozzi di via della Gherardesca ad Ardenza il libro dal titolo “Questo stadio è il nostro stadio”.

La pubblicazione è opera di Marco Ceccarini e reca come sottotitolo “Emozioni e sentimenti come li avrebbero raccontati Picchi e Magnozzi”. L’autore è giornalista professionista e ideatore della testata sportiva Amaranta.

Il volume, con prefazione di Giorgio Bernard, pubblicato da Ctl Editore di Livorno, contiene due monologhi, entrambi in prima persona, in cui l’autore si immedesima nei due campioni, Mario Magnozzi ed Armando Picchi, in modo da rendere loro onore a conclusione dell’anno che ha segnato il cinquantesimo anniversario della loro scomparsa.

Al club amaranto, oltre all’autore, saranno presenti Enrico Fernandez Affricano, presidente onorario del Livorno, Giorgio Bernard e l’editore Nino Bozzi; la scrittrice Gloria Benini leggerà alcuni brani.