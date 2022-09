Home

Encomi e riconoscimenti al personale della polizia, l’elenco dei premiati

29 Settembre 2022

Livorno 29 settembre 2022 – Encomi e riconoscimenti al personale della polizia, l’elenco dei premiati

In concomitanza con la ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo (Patrono della Polizia di Stato), presso l’Area della Memoria dedicata ai caduti e defunti della Polizia di stato il Questore ha presenziato alla cerimonia di consegna di riconoscimenti e diplomi ai poliziotti della Questura compresi Commissariati e Specialità che si sono particolarmente distinti nell’ambito di operazioni di polizia

Questi i nomi dei premiati

ENCOMIO

V.Q. SCOGNAMIGLIO Francesco (1)

Per aver diretto in modo encomiabile le attività di Ordine Pubblico in occasione di una manifestazione volta a contestare un incontro politico del movimento di estrema destra “Casapound – Italia”. In Torino il 22 febbraio 2018.

***

Ass. C. VOCALE Matteo (2)

Dimostrando elevate capacità professionali, si distingueva in un’attività di P.G. che si concludeva con l’arresto di tre soggetti responsabili di rapina e lesioni aggravate. In Livorno, 15 marzo 2018.

***

Sost. Comm. FACCHIN Alessio (3.1)

Isp. TANTARDINI Marco (3.2)

Sov. C. C. INCI Mauro (3.3)

Ass. C. C. GRIECO Paola (3.4)

Ass. C. C. TODISCO Andrea (3.5)

Dando prova di acume investigativo e capacità professionali, si distinguevano in un’attività di indagine che consentiva di smantellare un’organizzazione criminale dedita all’importazione ed alla vendita di sostanze stupefacenti. In Livorno, 22 marzo 2018.

LODE

V.Q. CASTIGLIONE Alessandro (4.1)

Isp. Sup. ANZELLOTTI Maurizio (in quiescenza) (4.2)

Ass. C. C. SCOTTO Alessandro (4.3)

Ass. C. C. BERLINCIONI Sandra (4.4)

Per aver svolto in modo encomiabile il Servizio di Istituto in occasione di un comizio elettorale dimostratosi determinante alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica. In Livorno, 13 febbraio 2018.

***

Ass. C. C. MASCIOTTI Raffaele (5.1)

Ass. C. C. LANCIONI Michele (5.2)

In qualità di operatori della Polizia Stradale, riuscivano a portare soccorso ad una persona colta da malore mentre era alla guida di un furgone. In A12, uscita Aurelia Cecina Nord (LI) Il 23 febbraio 2018.

PREMIO IN DENARO

Isp. GIANASSI Pietro (6.1)

Sov. C. CHELI Andrea (6.2)

Sov. DIOMAJUTA Alberto (6.3)

Ass. C. C. BECUZZI Veronica (6.4)

Ass. C. C. FABBRI Maurizio (6.5)

Ass. C. C. GRIECO Paola (6.6)

Ass. C. VOCALE Matteo (6.7)

Per aver svolto una attività di Indagine che consentiva l’identificazione degli autori di numerose truffe messe a segno in diverse città italiane. Livorno, 3 febbraio 2022.

***

Ass. C. C. GEMINI Andrea (7.1)

Ass. C. CIRINEI Matteo (7.2)

Per avere, in servizio di pattuglia della Polizia Stradale, individuato, inseguito e bloccato una donna alla guida di un’auto rubata la quale, per evitare conseguenze penali, si era data alla fuga creando pericolo nelle vie del centro cittadino. In Livorno, 5 marzo 2022

***

Sost. Comm. C. AMATO Angela (8.1)

Isp. Sup. PAOLINO Massimo (8.2)

Ass. C.C. BELLE’ Roberto (8.3)

Ass. C. C. DI PANFILO Andrea (8.4)

Ass. C. C. CIGNI Mariella (8.5)

Per essersi distinti nell’attività di istituto relativa all’organizzazione e svolgimento del 170° anniversario PdS – Livorno, 12 aprile 2022.

Sost. Comm. C. FRASCHINI Anna Maria (9.1)

Sov. C. CACCAVALE Maurizio (9.2)

V. Sov. DI BENEDETTO Agostino (9.3)

Per aver garantito con il loro impegno e dedizione la sicurezza degli eventi sportivi nel corso del campionato Livorno calcio 2021/2022

***

Isp. FRANCHINI Fabio (10)

Per essersi distinto in un’attività d’indagine, conclusasi il 27/5/2022, che portava al deferimento all’A.G. di un noto commercialista dell’Isola d’Elba il quale, nominato curatore dal Tribunale di Livorno per alcune esecuzioni immobiliari, con la complicità della moglie e della figlia, era riuscito a distrarre la somma di 476.000,000 € effettuando una serie di operazioni finanziarie mirate a celare abilmente la provenienza illecita del denaro.

***

Sov. C. PAUROSO Lina (11)

Per essersi distinta svolgendo in modo encomiabile l’attività d’ufficio assegnata ed in particolare quella della sez. Misure di Prevenzione. Nell’anno 2022

***

Ag. Sc. MAIO Andrea (11 bis)

11 BIS) Per aver provveduto con grande umanità e generosità d’animo ad aiutare un anziano indigente, preoccupandosi, insieme ad un collega, di rifornirgli la dispensa di alimenti e segnalando la grave situazione di disagio sociale in cui l’’uomo viveva. Livorno, 24 agosto 2021

COMPIACIMENTO

Ass. C. C. GALLI Federico (12.1)

Ass. C. C. NOLFI Giancarlo (12.2))

Per aver espletato un’attività di soccorso pubblico che consentiva di salvare la vita ad un uomo affetto da patologie psichiche e volontà autolesionistiche il quale si era avventurato, nella completa oscurità, su un’arteria ferroviaria ad alta intensità di traffico. In Livorno, 12/11/2017.

***

Isp. PEZZATINI Leonardo (13.1)

Ass. C. C. LOMBARDO Claudio (13.2)

Per aver condotto un’attività di P.G. che consentiva di trarre in arresto un uomo livornese responsabile di detenzione di materiale pedopornografico. In Livorno, 26 gennaio 2022.

***

Sov. C. PANARELLA Lorenzo (14.1)

Ass. C. C. MALTA Maurizio (14.2)

Per aver espletato un’attività di P.G. che consentiva di trarre in arresto un uomo responsabile di detenzione di materiale pedopornografico. Rosignano M.mo 24.02.2022.

***

Sov. C. C. CUZZILLA Antonino (15)

Per aver prestato soccorso ad un cittadino, ex appartenente alla Polizia di Stato in quiescenza, colpito da malore all’imbarco di una nave passeggeri. In Livorno, 11 aprile 2022.

Isp. FRANCHINI Fabio (16)

Perché, in qualità di capoturno del COT, si distingueva coordinando un’attività di P.G. che portava all’arresto di 3 cittadini nordafricani, resisi responsabili di rapina e lesioni aggravate. In Livorno, 15 marzo 2018.

***

V. Isp. ZUZOLO Marco (17)

Per essersi distinto, dimostrando ottime capacità professionali, nell’espletamento di diverse attività di P.G. che si sono concluse positivamente grazie al suo impegno ed alla sua determinazione. In Livorno, nel mese di aprile e nel mese di maggio 2022.

***

Comm. C. GAGLIARDI Rosario (18.1)

Comm. DI PAOLA Paolo (18.2)

Isp. GENNAIOTTI Daniele (18.3)

Sov. C. C. OLIVIERI Marco (18.4)

Ass. C. C. FABIANI Simona (18.5)

Ass. C. C. MOLENDI Alessandro (18.6)

Ass. C. C. NERELLI Daniela (18.7)

Ass. C. C. OTTELLI Paola (18.8)

Ass. C. RUSSO Rosario (18.9)

Agente Sc. PARRI Filippo (18.10)

Per essersi distinti, ognuno nell’ambito delle specifiche attribuzioni, in un’attività di O.P., riuscendo a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, in occasione di un Rave Party svoltosi a Piombino, località Cagliana, il 14 maggio 2022.

***

Agente FARINA Federica (19)

Perché, in qualità di operatore della Volante, si distingueva, in un’attività di P.G. che si concludeva con l’arresto di un cittadino extracomunitario trovato in possesso di 37 dosi di cocaina. In Livorno, 30 luglio 2022.

Agente ELIA Michele (20) (20bis)

Per essersi distinto in un’attività di P.G. perché, in qualità di operatore della Volante, esaminando le immagini di una telecamera di videosorveglianza, riconosceva l’autore di un furto per averlo identificato durante il turno di servizio. In Livorno, 2 agosto 2022.

20 BIS) Espletava con competenza e generosa umanità un servizio di soccorso a favore di un anziano caduto all’interno della propria abitazione. Livorno, 20 agosto 2021.

***

Sov. MAFFEI Andrea (21)

Perché, in qualità di capoturno, coordinava il sopralluogo di furto perpetrato, nottetempo, presso un noto ristorante cittadino, riuscendo ad individuare l’autore del reato, ripreso dal sistema di videosorveglianza di un’attività commerciale attigua, nella persona già dallo stesso tratta in arresto in data 20 aprile 2022 per essersi introdotta in orario notturno presso la sede ACI-PRA di Livorno. In Livorno, 2 agosto 2022.

***

Agente MASELLI Antonio (22)

Perché, in qualità di operatore della Volante, riusciva a trarre in arresto un cittadino extracomunitario trovato in possesso di 26 dosi di cocaina il quale aveva opposto resistenza agli operatori di Polizia. In Livorno, 8 agosto 2022. (Volante)

V. Q. FALCIOLA Francesco (23.1)

V.Q.A. CAPPELLI Claudio (23.2)

Isp. DE GENNARO Massimo (23.3)

V. Sov. DI BENEDETTO Agostino (23.4)

Agente CALANDRA Vito (23.5)

Agente PASCARELLA Valerio (23.6)

Per essersi distinti, ognuno nell’ambito delle specifiche attribuzioni, in un’attività di O.P., riuscendo a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, in occasione di un Rave Party. In Livorno, Cala del Leone, il 14 agosto 2022.

***

Agente Scelto ROMOLI Lorenzo (24)

Eseguiva lodevolmente le prime manovre di soccorso su un anziano caduto all’interno della propria abitazione, vittima di pregressi ictue ed ischemie cerebrali, ottimizzando l’intervento mantenendo costanti contatti con il 118. Livorno, 20 agosto 2021.

