17 Maggio 2022

“Endo che?”, a Collesalvetti un evento per parlare di endometriosi

Collesalvetti (Livorno) 17 maggio 2022

“Endo che ? … Endometriosi Comprensione e Consapevolezza” è questo il titolo dell’evento dedicato all’endometriosi che si terrà alla Sala Spettacolo “Dino Formichini” venerdì 20 maggio, alle ore 17.30 (ingresso libero).

“Endo che ? … Endometriosi Comprensione e Consapevolezza”, nasce da una mozione presentata in Consiglio Comunale a seguito delle iniziative promosse dall’ottava commissione Consiliare del Comune di Livorno presieduta da Francesca Cecchi ( Diritti, Pari opportunità e differenza di genere) ed ha come obiettivo quello di approfondire, non solo con nozioni scientifiche ma, soprattutto, attraverso il linguaggio dell’arte, un tema molto importante per tutte le donne.

Sul palco della Sala Spettacolo verranno riportate le storie di alcune pazienti affette da questa malattia caratterizzata dalla presenza anomala dell’endometrio; il tessuto che riveste la parte interna dell’utero, provoca sanguinamenti, infiammazioni croniche e infertilità.

Si manifesta spesso in età fertile ed è riconoscibile per intensi e strazianti dolori durante il ciclo mestruale.

Le testimonianze saranno interpretate da attrici che si alterneranno ad esibizioni di danza e di canto e agli interventi scientifici del Direttore della Struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Livorno; Dr Sergio Abate e della psicologa e psicoterapeuta Fiorella Chiappi, dal 2010 referente dell’OTP nella commissione medicina di genere del consiglio Sanitario della Regione Toscana e membro della Soroptimist International d’Italia.

“In Italia l’endometriosi colpisce circa 3 milioni di donne – spiega il dottor Abate.- Purtroppo è ancora spesso sottovalutata.

Eppure è una patologia che interessa circa il 30-50% delle donne . Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma può comparire anche in fasce d’età più basse”.

Le donne, con diagnosi d’endometriosi e, in alcuni casi le coppie, hanno necessità di cure appropriate e personalizzate, fra cui quelle psicologiche, che consentano loro di acquisire consapevolezze e strategie per accettare la malattia, gestire i vari sintomi e in alcuni casi la sterilità.

“La qualità di vita delle donne affette da endometriosi – spiega la dottoressa Chiappi – e dei partner coinvolti, può essere migliorata con un supporto multiprofessionale precoce, che richiede innanzitutto un lavoro in rete d’informazione e formazione per ridurre il ritardo diagnostico”.

Organizzato con il patrocinio dell’Azienda USL Toscana NOrd Ovest, in collaborazione con la Commissione pari opportunità del Comune di Collesalvetti, dell’Unione Donne Italiane (sezione di Collesalvetti) e il supporto tecnico di Cristina Olivieri, l’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Emiliano Geppetti e delle attrici Miriam Cristiani, Ombretta Grassi, Roberta Berti.

Lo spazio dedicato alla danza invece, sarà curato dalla Scuola di danza e cultura “Danzaria” e dalla Asd Olympia Dance Village.

A far da cornice la splendida voce di Francesca Mercadante (Scuola di Musica “Clara Schumann”) accompagnata al pianoforte da Massimiliano Fantolini.

Per ulteriori informazioni: 0586/980218-252; segreteriasindaco@comune.collesalvetti.li.it, biblioteca@comune.collesalvetti.li.it.

Si ricorda che per l’ingresso alla Sala Spettacolo è richiesto l’utilizzo della mascherina Ffp2.

