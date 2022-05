Home

Informazione Pubblicitaria

Energia pulita: come trovare elettricità e gas sostenibili per la propria casa

Informazione Pubblicitaria

25 Maggio 2022

Energia pulita: come trovare elettricità e gas sostenibili per la propria casa

25 maggio 2022

Il tema dell’energia pulita è sempre di più al centro del dibattito pubblico e le scelte in tema di forniture energetiche scandiscono i programmi dei Governi europei, Italia compresa.

Nel 2015 le Nazioni Unite hanno approvato un piano per lo sviluppo sostenibile, denominato Agenda 2030, che prevede una serie di azioni volte a contrastare i disastrosi effetti del cambiamento climatico e la progressiva riduzione delle risorse del pianeta Terra.

Tra i punti cardine del documento spicca il cosiddetto obiettivo numero 12, ovvero l’impegno, assunto dai paesi promotori del manifesto, a cercare di ridurre la dipendenza dalle fonti di energia più inquinanti in favore di quelle rinnovabili.

Questo dovrebbe portare ad un abbassamento delle emissioni di CO2 – idealmente si punta a raggiungere un -43% di gas serra circolante nell’atmosfera entro il 2030 – e il definitivo stop al carbone entro tre anni.

Per raggiungere questo obiettivo è importante intraprendere una serie di azioni su più fronti, senza dimenticare che un contributo arriva anche dai piccoli, grandi cambiamenti apportati alla vita di tutti i giorni.

Come beneficiare di elettricità e gas sostenibili nel quotidiano

Il ricorso all’energia sostenibile nel quotidiano è senza dubbio uno dei passi da compiere per favorire la “transizione green” auspicata dai Governi occidentali e fissata come obiettivo principale anche dalle Nazioni Unite.

In questo caso, un aiuto arriva innanzitutto dal mercato libero, dove, a differenza del servizio di maggior tutela, è possibile trovare fornitori in grado di mettere a disposizione offerte con energia prodotta da fonti rinnovabili. Ne costituisce un esempio Pulsee, che propone elettricità e gas sostenibili a costi competitivi, con offerte trasparenti e personalizzabili, che possono essere attivate e gestite in modo 100% digitale.

Naturalmente, esistono anche altri modi per servirsi di energia rinnovabile a casa propria e negli ultimi anni chi ha deciso di eseguire dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento energetico ha potuto contare sul sostegno finanziario dello Stato, che ha contribuito alla diffusione dei sistemi di produzione puliti incentivando i cittadini con detrazioni fiscali e bonus edilizi.

Se la propria situazione abitativa lo consente, una delle prime soluzioni per entrare in possesso di energia prodotta da fonti rinnovabili è quella di dotarsi di un impianto fotovoltaico. I vantaggi sono numerosi, anche per quanto riguarda il risparmio sul costo della bolletta, tuttavia quest’azione non è sempre alla portata di tutti.

Chi abita in contesti condominiali, ad esempio, non ha la facoltà di poter decidere autonomamente se installare i pannelli, oppure chi vive in una zona esposta all’ombra e particolarmente fredda, potrebbe trovare non conveniente questo tipo di intervento.

Quali sono le fonti rinnovabili?

Si definiscono fonti rinnovabili quelle che si creano in modo spontaneo e che permettono di produrre energia senza impattare sull’inquinamento climatico.

Le principali sono quelle che derivano dalla forza del vento (energia eolica), dal sole (energia solare), dall’acqua (energia idroelettrica), dal calore (energia geotermica) e dalle biomasse, ovvero quelle sostanze organiche, di origine sia animale che vegetale, che non sono andate incontro alla fossilizzazione.

L’utilizzo delle fonti rinnovabili, unitamente a un uso più razionale dell’energia, che tenga conto dei numerosi sprechi che caratterizzano le abitudini di vita occidentali, è stata identificata dagli scienziati come l’unica soluzione in grado di combattere il cambiamento climatico e di salvaguardare le risorse del pianeta.

La decisione di servirsi di fonti energetiche rinnovabili per il proprio ambiente domestico, è quindi una soluzione concreta in grado di fare la differenza.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin