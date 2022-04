Home

Eni: Istituito tavolo permanente, i sindaci scrivono a Todde per info su Bioraffineria

Collesalvetti

1 Aprile 2022

Livorno, 1 aprile 2022

Si è svolto pomeriggio di ieri a Palazzo Comunale di Livorno l’incontro richiesto dai sindacati e dalla Rsu dello stabilimento Eni di Livorno

L’incontro era volto ad individuare strategie comuni con le quali affrontare nei prossimi mesi la vertenza relativa al sito livornese.

Alla riunione erano presenti il sindaco di Livorno Luca Salvetti e di Collesalvetti Adelio Antolini, e l’assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico del Comune di Livorno Gianfranco Simoncini.

E’ stato stabilito di creare un tavolo permanente di monitoraggio e approfondimento di tutte le questioni e notizie che riguardano Eni; in questa fase in cui i vertici della multinazionale stanno dialogando con il Governo per impostare strategie di rilancio del sito industriale livornese.

Il primo atto di questo tavolo è la lettera che verrà inviata nelle prossime ore alla viceministra allo Sviluppo Economico Todde

L’intento della lettera è quello di sapere se l’annunciato incontro tra Mise, Mite e vertici Eni sulle prospettive dei biocarburanti, fondamentale per lo sviluppo della proposta della Bioraffineria si è svolto, o quando sarà effettuato.

Un passaggio che sindacati e Istituzioni ritengono fondamentale e che deve avvenire nel più breve tempo possibile.

Il tavolo permanente sarà riconvocato appena ci saranno novità.

