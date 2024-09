Home

11 Settembre 2024

Livorno 11 settembre 2024 – Eni, Presto al Via i Cantieri per la Bioraffineria di Livorno

Eni ha annunciato di aver ottenuto l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in collaborazione con il Ministero della Cultura, per la realizzazione della nuova bioraffineria a Livorno. Questo via libera è stato concesso dopo aver acquisito i pareri dell’Istituto Superiore di Sanità e della Regione Toscana, a seguito della richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presentata nel novembre 2022.

La costruzione della bioraffineria, che sarà la terza in Italia basata sulla tecnologia Ecofining™, inizierà appena sarà rilasciata l’Autorizzazione Unica e il permesso a costruire da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in collaborazione con le autorità locali. La struttura avrà una capacità produttiva di 500.000 tonnellate all’anno e sarà operativa entro il 2026.

Questo progetto si inserisce nella strategia di decarbonizzazione di Eni, che ha già realizzato simili conversioni industriali a Porto Marghera nel 2014 e a Gela nel 2019. Con questa nuova bioraffineria, Eni mira a ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. La capacità di bioraffinazione di Enilive è destinata a crescere dagli attuali 1,65 milioni di tonnellate all’anno a oltre 5 milioni entro il 2030.

I cantieri per la costruzione dei nuovi impianti a Livorno sono già pronti, e la struttura produrrà diesel HVO, nafta HVO e bio-GPL utilizzando materie prime rinnovabili, in linea con la Direttiva Europea sulle energie rinnovabili.

Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti verso la transizione energetica e la sostenibilità ambientale, consolidando Livorno come polo industriale strategico per la produzione di energie rinnovabili.

