19 Giugno 2025

Ennesima soddisfazione per il vivaio rossoblu, Crocetta e Deri convocati con la Nazionale Azzurra Under 21

Livorno 19 giugno 2025 Ennesima soddisfazione per il vivaio rossoblu, Crocetta e Deri convocati con la Nazionale Azzurra Under 21

Il vivaio della Pallacanestro Don Bosco è uno dei più floridi del panorama cestistico nazionale, l’ennesima dimostrazione arriva dalle convocazioni per la nazionale azzurra Under 21 3×3 in occasione del raduno e della partecipazione della rappresentativa azzurra ai Tornei della Youth Nations League in programma, rispettivamente, a Roma e Riga (Lettonia) dal 28 giugno al 4 luglio prossimi.

Infatti, tra gli otto convocati e i tre giocatori a disposizione, ci sono bene due portacolori rossoblu: il convocato Lorenzo Crocetta e Francesco Deri, tra i giocatori a disposizione.

Da sottolineare che la Pallacanestro Don Bosco è l’unica società che può vantarsi di aver due propri atleti tra gli undici convocati

A Lorenzo e Francesco i complimenti di tutto lo staff, tecnico e societario, della Pallacanestro Don Bosco.

Foto Don Bosco Basket