Home

Sport

Dama - Scacchi

Ennesima vittoria di Livorno nel campionato a squadre di dama italiana

Dama - Scacchi

22 Giugno 2025

Ennesima vittoria di Livorno nel campionato a squadre di dama italiana

Livorno 22 giugno 2025 Ennesima vittoria di Livorno nel campionato a squadre di dama italiana

La squadra labronica era composta dal veterano Maestro Franco Manetti, dal Maestro Campione del Mondo di dama inglese Matteo Bernini, dal Maestro Diego Signorini e dal giovanissimo Andrea Palumbo, 13 anni non ancora compiuti e già campione italiano ragazzi nel 2022 e 2023!

Al Campionato era presente anche la giovanissima Clara Damari, vicecampionessa italiana femminile a neppure 12 anni ed unica giocatrice toscana passata di categoria sia a dama italiana che internazionale. Per motivi tecnici è stata schierata con altra squadra e si è comportata benissimo, come da previsione.

La classifica dei Campionati, iniziati nel 1964, con alcune interruzioni fino al 2003 (poi si è svolto ogni anno) vede Livorno nettamente in testa con 18 vittorie seguito a distanza siderale da Savona con 4, Foggia e Lecce con 3 ecc. ecc.

Un dominio assoluto, iniziato con la prima edizione del lontano 1964 e mai interrotto. Da notare che il Maestro Franco Manetti era già presente, appena 16enne, in quella prima edizione vinta, appunto, dalla nostra città. Sulle diciotto vittorie di Livorno e’ stato presente ben 16 volte!

Da sottolineare, inoltre, che Matteo Bernini, il campione del mondo di dama inglese e’ un grande campione anche a dama italiana.

Consideriamo che Livorno non ha schierato Michele Borghetti, colui che viene unanimemente riconosciuto, dagli esperti, come il più grande giocatore italiano della storia. Senza considerare che della squadra livornese avrebbero potuto far parte anche i bravissimi Maestri di Piombino, Alessandro Malotti, Marcello Fantozzi e Claudio Ciampi. In pratica potremmo schierare due squadre con grandi possibilità che entrambe salgano sul podio. Non ultimo Gianfranco Borghetti, non solo Arbitro internazionale, ma anch’egli Maestro e già campione italiano a squadre.

Nel corso degli anni, quando Livorno dominava incessantemente, la dirigenza della Federazione ha apportato delle modifiche al fine di non far schierare i migliori in assoluto di ogni provincia. Era troppo forte Livorno!

Ma se il regolamento è stato cambiato, non è cambiata la musica e Livorno è sempre la Regina del gioco. Ma, attenzione, non solo in Italia ma nel mondo!

E’ infatti l’unica città dei 5 Continenti ad avere due Campioni del Mondo: Michele Borghetti e Matteo Bernini. Borghetti, addirittura, detiene da quasi 22 anni e cioè dal 18 agosto 2003, il record mondiale bendato, una specialità di una difficoltà enorme che rende quasi incredibile la sua performance.