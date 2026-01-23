“Ennesimo omicidio sul lavoro”, USB:  “introdurre subito reato di lesioni ed omicidio sul lavoro”

Home

23 Gennaio 2026

Livorno 23 gennaio 2026

Questa mattina, nel quartiere Shangai nei pressi della nostra sede sindacale, si è consumato l’ennesimo omicidio sul lavoro. Un operaio è rimasto schiacciato da un mezzo meccanico durante le operazioni di carico di alcuni bancali contenti materiale edile.

Sulle dinamiche non c’è ancora chiarezza. Quello che è certo è che quando un lavoratore muore sul lavoro non è mai una fatalità. Più di mille lavoratori assassinati ogni anno non sono una conseguenza “naturale” o un danno collaterale inevitabile. Chi dice che non ci sono responsabilità implicitamente vorrebbe conviverci di questo.

Noi diciamo una cosa diversa. Nel nostro paese un datore di lavoro che non rispetta le norme di sicurezza e soprattutto non le fa rispettare, di fatto non rischia niente. Non esiste un meccanismo di deterrenza adeguato ed è normale che sui cantieri non ci siano regole. Tanto alla fine è colpa della distrazione del lavoratore.

Nel nostro Paese serve una legge che istituisca il reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravi. Questa è la proposta che USB ha fatto in tutte le sedi.

La nostra organizzazione sindacale si unisce al dolore dei familiari e dei colleghi del lavoratore deceduto.

Non facciamo calare il silenzio su questa ennesima morte evitabile.

USB Livorno