28 Febbraio 2024

Enriques chiuso per ordinanza di Salvetti a causa allagamenti aule e malfunzionamento riscaldamento

Livorno 28 febbraio 2024 – Enriques chiuso per ordinanza di Salvetti a causa allagamenti aule e malfunzionamento riscaldamento

Questa mattina gli studenti del liceo Enriques al loro rientro a scuola dopo la chiusura di ieri per allerta meteo arancione hanno avuto una spiacevole sorpresa, hanno trovato alcune aule allagate ed hanno indetto un’assemblea che ha poi portato alla chiusura dell’istituto con un ordinanza del sindaco Luca Salvetti

Salvetti considerati gli eventi atmosferici temporaleschi e ventosi degli ultimi giorni, per i quali è stata dichiarata l’allerta meteo arancione con conseguente ordinanza n. 38 del 26 febbraio 2024 di chiusura di tutti gli istituti scolastici per il giorno 27 febbraio; Visto che, a seguito di tali manifestazioni meteorologiche, l’edificio che ospita il Liceo Scientifico Statale “F. Enriques” di via della Bassata 19/21, presenta:

allagamento delle aule del secondo piano e di alcune del primo piano, nonché della palestra, per infiltrazioni d’acqua piovana;

malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento e conseguente discomfort termico che perdurerà per inerzia termica anche dopo l’intervento tecnico di riavvio.

Ha valutato che, a causa dei lavori di ripristino dell’impianto termico e dell’agibilità dei locali, nella giornata del 28 febbraio 2024 non potranno essere garantite le condizioni di sicurezza e igiene necessarie per l’accoglimento degli alunni e delle alunne. Pertanto considerata la necessità, di conseguenza, di procedere alla sospensione delle attività didattiche per l’intera giornata di mercoledì 28 febbraio al fine di porre in essere tutte le misure necessarie ed opportune il ripristino dell’agibilità dei locali firmando l’ordinanza n. 45 del 28/02/2024

