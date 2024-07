Home

Entra in casa della ex e la minaccia, 40enne in carcere

26 Luglio 2024

Cecina (Livorno) 26 luglio 2024 – Entra in casa della ex e la minaccia, 40enne in carcere

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno arrestato un 40 enne, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di minacce ed atti persecutori.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo, di prima mattina, è entrato arbitrariamente all’interno dell’abitazione dell’ex compagna tramite una finestra minacciandola pesantemente. La vittima ha allertato i carabinieri che sono prontamente intervenuti sul posto sorprendendo l’uomo ancora all’interno dell’appartamento. Non essendo la prima volta che teneva comportamenti aggressivi e minatori nei confronti dell’ex compagna, i militari lo hanno tratto in arresto.

Espletate le formalità di rito, il 40enne è stato associato alla casa circondariale di Livorno.