Home

Cronaca

Aree pubbliche

Entra in funzione l’impianto di illuminazione dello Skate Park di Banditella

Aree pubbliche

29 Novembre 2025

Entra in funzione l’impianto di illuminazione dello Skate Park di Banditella

Livorno, 29 novembre 2025 Entra in funzione l’impianto di illuminazione dello Skate Park di Banditella

Da oggi sabato 29 novembre lo Skate Park del Mulino sarà illuminato tutte le sere fino alle 20. Si sono conclusi infatti i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione, che ha previsto la posa di 6 pali in acciaio zincato, alti circa 11 metri, dotati di 12 corpi illuminanti LED. Questi lampioni garantiscono un’illuminazione diffusa della pista, permettendo lo svolgimento delle attività sportive in sicurezza e senza abbagliamento.

L’impianto si accenderà 30 minuti prima del tramonto ed alle 20.00 inizierà la procedura di spegnimento in due fasi, metà campo alla volta, preceduta da un segnale acustico di avviso per gli utenti. L’illuminazione dell’area circostante sarà garantita da un ulteriore impianto secondo gli orari dell’illuminazione pubblica cittadina.

Nell’area dello Skate Park sono stati inoltre eseguiti interventi di sistemazione e decoro, tra cui opere di drenaggio tramite la posa di 100 m di tubazione microforata, che migliora la permeabilità del suolo e l’assorbimento delle acque, evitando ristagni e garantendo la percorribilità delle aree perimetrali alla pista. Sono stati creati anche spazi di sosta adiacenti alla pista, con pavimentazione in ghiaia mista frantumata battuta, su cui sono state posizionate panchine in cemento.

Gli interventi prevedono infine opere a verde consistenti nella messa a dimora di piante quali rose tappezzanti rosse e bianche, rosmarino prostrato, lantana e cespugli di ginestra.

—

