Livorno 29 ottobre 2024 – Entro giovedì 31 ottobre il versamento della prima rata tari: come richiedere l’avviso in caso di mancato recapito

Scade giovedì 31 ottobre il termine per procedere al versamento della prima rata della TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2024. È anche possibile pagare, sempre entro il 31 ottobre, tutto l’importo della Tari 2024 in unica soluzione.

Il termine per la seconda rata è invece fissato al 31/12/2024, la terza ed ultima rata potrà essere pagata entro il 28 febbraio 2025.

Qualora l’avviso di pagamento non fosse stato ricevuto, è possibile ottenerlo in uno di questi modi:

1) direttamente online accedendo con SPID/CIE/CND al proprio cassetto fiscale dall’indirizzo https//www.comune.livorno.it/ tributi/cassetto-fiscale;

2) tramite posta elettronica inviando una richiesta a tari.livorno@esteemsrl.it indicando nome, cognome, codice fiscale o codice utente dell’intestatario;

3) se è stato ricevuto un messaggio di scadenza su app IO, l’avviso di pagamento è scaricabile con l’apposito link presente nel messaggio;

4) di persona, prendendo un appuntamento allo sportello tramite il servizio TuPassi https//tupassi.it oppure chiamando il numero 0586 820950.

Chi desidera ricevere direttamente sulla propria posta elettronica le prossime comunicazioni Tari, comprensive degli avvisi di pagamento, può accedere al proprio cassetto fiscale da https//www.comune.livorno.it/ tributi/cassetto-fiscale e completare la procedura “E-Mail per comunicazioni”.

Presso gli Uffici Tari è possibile richiedere ogni chiarimento in merito alla propria posizione relativa alla tassa sui rifiuti, in via prioritaria rivolgendosi allo sportello telematico inviando una mail a tari.livorno@esteemsrl.it

Per i casi non risolvibili telematicamente o di particolare rilevanza e complessità, gli uffici ricevono solo su appuntamento prenotabile tramite www.tupassi.it o scaricando la relativa app. È possibile prenotare un appuntamento via mail (indicando il codice fiscale) o telefonando al numero 0586 820950. Gli appuntamenti saranno gestiti presso Ufficio Tari di via Marradi 118 57126 Livorno, negli orari di apertura al pubblico: lunedì e venerdì ore 9-13; martedì e giovedì ore 15.30-17.30 (mercoledì chiuso).

Per informazioni è anche possibile consultare le pagine dedicate alla Tari sul sito internet del Comune www.comune.livorno.it, area tematica “Tributi”, poi “Tares-Tari” e “Trasparenza rifiuti”.