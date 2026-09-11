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Epatite A, segnalati 10 casi tra Pisa e Livorno: in corso verifiche su un possibile cluster

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11 Settembre 2026

Epatite A, segnalati 10 casi tra Pisa e Livorno: in corso verifiche su un possibile cluster

Livorno 11 settembre 2026 Epatite A, segnalati 10 casi tra Pisa e Livorno: in corso verifiche su un possibile cluster

Epatite A, dieci casi segnalati tra Pisa e Livorno

I Servizi di Igiene Pubblica dell’Azienda USL Toscana nord ovest hanno segnalato dieci casi di epatite A nelle aree di Pisa e Livorno.

L’Azienda sanitaria sta verificando l’eventuale collegamento tra i casi. Gli approfondimenti prestano particolare attenzione a un possibile cluster associato a uno stabilimento balneare del litorale pisano.

Al momento, tuttavia, non è possibile stabilire con certezza l’origine del contagio. Le verifiche epidemiologiche proseguono per individuare eventuali collegamenti e una possibile fonte comune dell’infezione.

Tre persone ricoverate a Livorno

Attualmente tre persone si trovano ricoverate nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Livorno.

I pazienti restano sotto osservazione e si trovano in buone condizioni. Gli altri pazienti hanno ricevuto una valutazione sanitaria e non hanno avuto bisogno del ricovero.

Dopo la visita, queste persone sono rientrate al proprio domicilio. I sanitari hanno fornito loro le indicazioni e le prescrizioni mediche necessarie.

Come si trasmette l’epatite A

L’epatite A è un’infezione del fegato causata dal virus dell’epatite A. Il contagio avviene principalmente per via oro-fecale.

La trasmissione si verifica quando una persona ingerisce il virus presente nelle feci di una persona infetta. Il contagio può avvenire attraverso un contatto stretto, soprattutto in presenza di una scarsa igiene delle mani.

Anche l’acqua e gli alimenti contaminati possono trasmettere l’infezione. Tra i prodotti più esposti rientrano gli alimenti crudi o poco cotti e quelli contaminati durante la manipolazione.

Sintomi e decorso dell’infezione

I sintomi possono comparire dopo un periodo di incubazione di alcune settimane. Tra i disturbi più comuni figurano stanchezza, perdita di appetito, nausea, vomito, febbre e dolori addominali.

Possono comparire anche malessere generale, urine scure, feci più chiare e ittero. Quest’ultimo provoca una colorazione giallastra della pelle e della parte bianca degli occhi.

Nei bambini, l’infezione può manifestarsi con sintomi lievi o senza segnali evidenti. Negli adulti, invece, può presentare un decorso più significativo.

A differenza delle epatiti B e C, l’epatite A non diventa un’infezione cronica. Nella maggior parte dei casi, si risolve spontaneamente.

Il trattamento resta principalmente di supporto. Il medico lo stabilisce in base alle condizioni della persona.

Proseguono sorveglianza e accertamenti

I Servizi di Igiene Pubblica dell’Azienda USL Toscana nord ovest continuano la sorveglianza e l’indagine epidemiologica.

Le strutture sanitarie coinvolte collaborano per chiarire l’origine dei casi. In base ai risultati degli accertamenti, l’Azienda potrà adottare ulteriori misure di prevenzione e controllo.

Epatite A, segnalati 10 casi tra Pisa e Livorno: in corso verifiche su un possibile cluster

Epatite A, segnalati 10 casi tra Pisa e Livorno: in corso verifiche su un possibile cluster