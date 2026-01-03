Epifania, la raccolta dei rifiuti per la festività del 6 gennaio
Livorno 3 gennaio 2025 Epifania Epifania, la raccolta dei rifiuti per la festività del 6 gennaio
Previste solo alcune modifiche negli orari di esposizione per le quali si invitano i cittadini a prestare attenzione
AAMPS informa che in occasione della festività di martedì 6 gennaio 2026 il servizio di raccolta dei rifiuti si svolgerà regolarmente. Sono previsti solo alcuni cambiamenti negli itinerari secondo il dettaglio che segue:
LIVORNO EST (colore indaco)
Organico: servizio anticipato alla mattina solo per l’esposizione a mastelli (posizionare i rifiuti dalle ore 21.00 di lunedì 5/1 alle 6.00 di martedì lunedì 6/1)
ARDENZA – LA ROSA (zona arancione)
Organico: servizio confermato la mattina solo per l’esposizione a mastelli (posizionare i rifiuti dalle ore 21.00 di lunedì 5/1 alle 6.00 di martedì lunedì 6/1)
LIVORNO NORD (zona rossa)
Indifferenziato: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di lunedì 5/1 alle 6.00 di martedì lunedì 6/1)
LIVORNO SUD (colore blu)
Carta-cartone: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di lunedì 5/1 alle 6.00 di martedì lunedì 6/1)
VITTORIA – STAZIONE – ZOLA (zona gialla)
Carta-cartone: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di lunedì 5/1 alle 6.00 di martedì lunedì 6/1)
SANT’JACOPO – MARRADI (zona verde)
Il calendario ordinario non prevede raccolte
PICCHIANTI – PORTA A TERRA (colore violetto)
Organico: servizio anticipato alla mattina solo per l’esposizione a mastelli (posizionare i rifiuti dalle ore 21.00 di lunedì 5/1 alle 6.00 di martedì lunedì 6/1)
PENTAGONO – CENTRO ALLARGATO
Sono confermate le vuotature di tutte le postazioni ad accesso controllato.
L’Azienda aggiunge che:
– il Centro di raccolta in via Cattaneo sarà chiuso e riaprirà il giorno seguente
– il Centro del riuso creativo sarà chiuso e riaprirà il giorno seguente
– i Punti di Contatto di Via Cattaneo 81 e di Via Luzzatti 4/6 saranno chiusi e riapriranno il giorno seguente