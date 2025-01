Home

Eventi

Cultura

Epifania, musei aperti e visite gratuite alle Terme del Corallo

Cultura

3 Gennaio 2025

Epifania, musei aperti e visite gratuite alle Terme del Corallo

Livorno, 3 gennaio 2025 Epifania, musei aperti e visite gratuite alle Terme del Corallo

Lunedì 6 gennaio, festa dell’Epifania, sarà possibile effettuare la visita guidata gratuita alle Terme del Corallo, senza prenotazione.

Questa iniziativa del Settore Cultura del Comune di Livorno prevede tre visite nel pomeriggio del 6 gennaio alla Sala della Mescita delle Terme, recentemente restaurata: alle ore 15, alle ore 15.40 e alle ore 16.20, con limite di accoglienza di 40 persone per ciascun turno di visita.

Sarà sufficiente presentarsi per tempo all’ingresso delle Terme, in piazza Dante n. 25 (sotto il cavalcavia della Stazione, all’inizio di via Orosi). Le visite del 6 gennaio, come già detto, saranno gratuite e senza prenotazione, non occorre quindi premunirsi di alcun tipo di biglietto o registrazione.

Sempre lunedì 6 gennaio saranno aperti anche i due musei comunali: il Museo della Città presso i Bottini dell’Olio (piazza del Luogo Pio 19) e il Museo civico Giovanni Fattori a Villa Mimbelli (via S. Jacopo in Acquaviva 65). In occasione della festività dell’Epifania non sarà quindi effettuata la consueta chiusura museale del lunedì.

Il Museo della Città ed il Museo Fattori saranno visitabili anche il giorno precedente, domenica 5 gennaio, ad ingresso gratuito (prima domenica del mese). Per orari e informazioni https://www. museodellacittalivorno.it/ e https://www.museofattori. livorno.it/

Prosegue intanto con successo, fino al 12 gennaio, l’iniziativa “Natale ai Musei”, il “pacchetto” che con soli 10 euro consente di visitare, anche in giorni diversi, il polo museale dei Bottini dell’Olio (Museo della Città riallestito e Nuovo Museo del Contemporaneo), il Museo Giovanni Fattori di Villa Mimbelli (celebrazioni per i 200 anni dalla nascita del grande pittore), la mostra “Splendore Geometrico Futurista” dedicata ad Osvaldo Peruzzi presso la Fondazione Livorno, oltre alla visita guidata alle Terme del Corallo. Vendita biglietti e prenotazioni sul sito Visit Livorno (https://www.visit-livorno.it/ ).

Epifania, musei aperti e visite gratuite alle Terme del Corallo