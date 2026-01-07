Home

Epifania2026, al Materno Infantile di Cecina i doni dei Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità

7 Gennaio 2026

Una delegazione dei Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Cecina ha fatto visita questa mattina all’area del Materno Infantile dell’ospedale portando doni per i bambini ricoverati in Pediatria e buoni omaggio ai neogenitori per il ritiro di un alberello da piantare per festeggiare la nuova nascita.

Nel corso dell’iniziativa ideata per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della natura, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina rappresentato dal maresciallo Roberto Pella, ha distribuito quaderni, matite, cappellini, colori, zainetti in tela e gadget impreziositi dai loghi dell’Arma dei Carabinieri.

Questi doni hanno regalato momenti di spensieratezza ai bambini ricoverati, contribuendo a rendere più piacevole il loro soggiorno in ospedale.

Sono stati inoltre consegnati voucher per il ritiro gratuito di una pianta al vivaio di via Perugia, un gesto simbolico che intreccia solidarietà e impegno ambientale.

Questo invito a prendersi cura di una pianta mira a rafforzare il legame tra i più piccoli e la natura, accompagnandoli alla scoperta del mondo straordinario delle Riserve Naturali dello Stato e Foreste Demaniali gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità: luoghi unici dove vivono specie animali e vegetali di grande valore ecologico.

L’iniziativa, in rappresentanza del direttore dell’area ginecologica, Stefano Masoni, e del direttore dell’area pediatrica, Giovanni Gaeta, è stata accolta con entusiasmo dalla dottoressa Manuela Fierabracci supportata dal personale infermieristico, ostetrico e dalle Oss in servizio.

La “Befana della Biodiversità” si conferma un evento che non solo promuove i valori della sostenibilità e della protezione ambientale, ma si propone anche come un prezioso momento di conforto, gioia e speranza per i più piccoli, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini e trasmettendo un messaggio di cura e amore per il nostro patrimonio naturale.

