Home

Eventi

Equilibrio tra corpo mente e spirito: Vincenzo Leo parla di Iridologia in naturopatia

Eventi

16 Aprile 2026

Equilibrio tra corpo mente e spirito: Vincenzo Leo parla di Iridologia in naturopatia

Livorno 16 aprile 2026 Equilibrio tra corpo mente e spirito: Vincenzo Leo parla di Iridologia in naturopatia

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla conferenza dal titolo: Iridologia in naturopatia, tenuta da Vincenzo Leo, ed organizzata da Libertà Livorno presso il suo centro, in Borgo Cappuccini 25, il 19 Aprile 2026 alle ore 17,45..

BEN_Essere un ciclo di incontri dal vivo con medici e sanitari per una visione olistica e integrata sulla vita, la salute e la medicina.

Mente, corpo e spirito.

Domenica 19 aprile 2026 alle 17.45 sarà il turno di Vincenzo Leo, naturopata e iridologo, per l’incontro: Iridologia in Naturopatia

L’iridologia è un metodo che cerca di determinare attraverso l’esame dell’iride oculare la sede e la natura delle lesioni presenti in altre parti del corpo; Vincenzo Leo l’affronterà però dal punto di vista della naturopatia, cioè di quella pratica che cerca di ripristinare l’equilibrio mente-corpo e di stimolare l’autoguarigione.

Evento in collaborazione con AsSIS.

Ingresso a contributo libero e consapevole.