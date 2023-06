Home

Sport

Equitazione, Natale Chiaudani in sella a Cintender a Sanremo si aggiudica la gara più importante

Sport

17 Giugno 2023

Equitazione, Natale Chiaudani in sella a Cintender a Sanremo si aggiudica la gara più importante

Livorno 17 giugno 2023 –

Natale Chiaudani, cavaliere giramondo ma che da una quindicina d’anni vive a Livorno, si è aggiudicato la gara più importante della prima giornata nel Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli in pieno svolgimento a Sanremo. In C140, in sella a Cintender, cavallo olandese di soli 6 anni, ha preceduto il francese Laurent Calcus, il bresciano Massimo Tonali, la slovena Lidija Grum, il lombardo Luca Merisio e, ancora, Federico Formentini e Jane Richard. Ventisei i partenti.

Chiaudani sarà impegnato in altre gare. Compreso, domenica, il Gran Premio (26.200 euro). Al concorso di Sanremo prendono parte cavalieri e amazzoni di tredici paesi: Belgio, Brasile, Egitto, Francia, Stati Uniti, Germania, Qatar, Principato di Monaco, Arabia Saudita, Svizzera, Slovenia, Croazia oltre che Italia.

In gara c’è anche lo sceicco del Qatar Khalifa Al Thani. La famiglia reale, solo a Milano, è proprietaria di immobili valutati in due miliardi. Oltre 350 miliardi di dollari è valutato il suo patrimonio.

Natale Chiaudani è orginario di Tortona. In carriera ha vestito decine di volte la maglia azzurra, è stato alle Olimpiadi e campione d’Italia. Numerosissime le gare da lui vinte in tutto il mondo

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin