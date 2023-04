Home

Attualità

Equo compenso, con il governo Meloni adesso è legge

Attualità

12 Aprile 2023

Equo compenso, con il governo Meloni adesso è legge

Roma 12 aprile 2023 – Equo compenso, con il governo Meloni adesso è legge

“Finalmente una tutela per tutti i liberi professionisti”, lo annuncia con grande soddisfazione Fabrizio Rossi (FdI) che dichiara:

“Un’altra battaglia da sempre fortemente voluta da Fratelli d’Italia, prima firmataria Giorgia Meloni, è stata mantenuta.

Con l’approvazione definitiva oggi alla Camera dei Deputati la legge sull’equo compenso è diventata realtà”, afferma l’On.le Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana.

“Finalmente, – prosegue il deputato di Fratelli d’Italia – vengono tutelati tutte quelle figure professionali come, avvocati, ingegneri, architetti, e liberi professionisti, che spesso in passato trovandosi senza adeguate tutele e soprattutto in condizioni d’inferiorità contrattuale rispetto alle grandi aziende e pubbliche amministrazioni, si trovavano costretti a lavorare in maniera sottopagata e con clausole vessatorie vergognose.

Con questa legge abbiamo messo la prima e fondamentale pietra verso una riforma più generale che riguarderà sia formazione, che orientamento e l’accesso alle professioni”.

“Come sempre, l’impegno preso durante la campagna elettorale e portato avanti da Fratelli d’Italia e dal Governo Meloni ha trovato oggi la quadra. Un provvedimento che da anni era atteso da tutto il mondo delle libere professioni italiane”, conclude il deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, On.le Fabrizio Rossi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin