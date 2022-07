Home

Era in vacanza all’Elba, arrestato slovacco 52enne colpito da mandato di cattura europeo

13 Luglio 2022

Portoferraio (Isola d'Elba, Livorno) 13 luglio 2022 – Era in vacanza all'Elba, arrestato slovacco 52enne colpito da mandato di cattura europeo

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Portoferraio hanno arrestato un cittadino slovacco, ricercato in tutta Europa.

Nelle prime ore del mattino dello scorso sabato, l’operatore del Centro Operativo Telecomunicazioni del Commissariato Elbano, durante il monitoraggio giornaliero degli ospiti presenti nelle strutture ricettive dell’Isola, si accorgeva della presenza di S. M. di anni 52; soggetto segnalato perché colpito da un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie della Repubblica Ceca.

Appresa la notizia, i poliziotti provvedevano tempestivamente ad intercettare ed arrestare il soggetto, ospite di una struttura alberghiera di Campo nell’Elba; cogliendo di sorpresa l’uomo che indubitabilmente non si aspettava di poter essere chiamato alle proprie responsabilità con la giustizia ceca, in un luogo così lontano dal paese dove aveva commesso i suoi crimini.

I poliziotti del Commissariato si mettevano quindi in contatto con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno, anche al fine di ottenere i provvedimenti dei giudici cechi, dai quali è emerso che il mandato d’arresto è scaturito dalla commissione di truffe per un valore corrispondente a circa 160.000 euro.

Al termine degli adempimenti di rito S. M. è stato condotto presso il carcere di Livorno, in attesa delle procedure volte alla sua estradizione.

Quanto accaduto testimonia la costante attenzione al controllo del territorio, che si esplica non solo nell’attività di pattugliamento, ma anche “da remoto” per mezzo della tecnologia, che proprio nel periodo estivo, quando l’Elba viene presa d’assalto dai turisti facendo lievitare esponenzialmente il bacino d’utenza, offre un grande aiuto al mantenimento della sicurezza nel territorio.

