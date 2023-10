Erasmus Day, gli studenti incontrano il mondo della portualità

Home

10 Ottobre 2023

Giornata speciale per gli studenti del Vespucci Colombo, dell’ISIS Buontalenti-Cappellini-Orlando e dell’ ITS ISYL di Viareggio

Livorno 10 ottobre 2023 – “Fate splendere i valori europei di pace, solidarietà, tolleranza, crescita sostenibile senza muri come studenti, lavoratori e cittadini italiani/europei” :

questo l’augurio fatto sia dalla coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, Sara Pagliai, sia dalla presidente di INDIRE, Cristina Grieco al termine dei lavori della giornata organizzata dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale , in Fortezza Vecchia dal titolo:

“L’evoluzione delle competenze per le professioni del MARE”, Fai splendere l’Europa, nell’Anno Europeo delle Competenze – in collaborazione con INDIRE, Port Skills, Erasmus+, PCTO marePORT e ITS TECLOG.

Una mattina densa e partecipata in cui lavoratori di imprese portuali, terminal, agenzie marittime, case di spedizione hanno raccontato le loro esperienze del progetto” Ports&Skills”,

mentre gli studenti dell’IIS Vespucci Colombo e dell’ISIS Buontalenti-Cappellini-Orlando di Livorno e dell’ ITS ISYL di Viareggio hanno parlato dei loro percorsi di PCTO all’estero concordando tutti sul fatto che avere la possibilità di recarsi all’estero per confrontarsi con colleghi o fare un’esperienza di tirocinio fa crescere personalmente e professionalmente tutti

e, in più , aiuta nella costruzione di reti di persone utili per continuare sia a mantenere forti i legami all’interno dell’Europa sia per fare business, come sostenuto dai rappresentanti sindacali presenti.

Non solo questo, ma porta anche a comprendere le nuove esigenze del mercato del lavoro e quindi, a creare percorsi di formazione per avere figure professionali che non esistono, come sottolineato da Paolo Nanni, presidente di PLIS che, a seguito del progetto MAQUAM – progetto integrato di nautica e turismo – porterà la Regione Toscana a veder riconosciuti quattro nuovi profili professionali al momento inesistenti.

Questo aspetto sinergico fra enti locali, formazione, imprese e scuole è stato ampiamente sottolineato a più riprese sia dal presidente di AdSP-MTS che da Claudio Capuano, moderatore dell’incontro e direttore del settore Trasparenza, Anticorruzione, Formazione e Promozione di AdSP-MTS, dalla dottoressa Barontini dell’UST di Livorno e dalla capo area formazione di AdSP-MTS Sonia Avanzoni che ha seguito tutto il progetto “Ports&Skills”.

Il pubblico della mattinata è stato di giovani delle scuole secondarie di primo grado , in particolare l’IC “Micali”, con la sua meravigliosa orchestra, che ha suonato un repertorio vario, dall’Inno alla Gioia di Beethoven, a musiche della tradizione celtica a “Rock around the clock”, accompagnati da esibizioni coreografiche a cura degli allievi del Liceo Coreutico ISIS Niccolini Palli.

Dal canto loro, gli alunni dell’indirizzo turistico dell’IIS Vespucci- Colombo hanno curato la parte di accoglienza e ricevimento in Fortezza di tutti gli ospiti mentre gli allievi del Liceo grafico, che hanno realizzato la locandina dell’evento odierno , hanno portato i loro lavori sia di grafica sia opere pittoriche e scultoree , che hanno spiegato agli intervenuti, soffermandosi sul percorso che li ha portati alla realizzazione, sulle tecniche utilizzate e dando consigli ai giovani visitatori per i loro futuri percorsi di studio.

