Home

Cronaca

Erasmus: gli studenti del Vespucci Colombo sono partiti per Barcellona, Siviglia, Saragozza e Malta

Cronaca

4 Giugno 2023

Erasmus: gli studenti del Vespucci Colombo sono partiti per Barcellona, Siviglia, Saragozza e Malta

Livorno 4 giugno 2023 –

Sono appena partiti i primi quattro flussi di studenti verso Paesi dell’Unione Europea del Progetto Erasmus Plus, realizzati, come sempre in partnenariato con l’Accademia Europea di Firenze. Ne seguiranno molti altri nei prossimi mesi, di luglio e settembre: sono infatti oltre 100 le borse si studio per l’istituto per il presente anno scolastico.

Una ripartenza con travolgente entusiasmo per tutti, come mostrano le prime foto alla partenza e nei luoghi dove hanno iniziato il loro tirocinio lavorativo che durerà 5 settimane: si tratta di studenti delle classi terze e quarte di tutto l’istituto, a cui si aggiungeranno, a settembre i neodiplomati.

Dopo un lungo iter di selezione di candidati, sono stati creati i gruppi per le varie destinazioni, che copriranno le varie lingue studiate in istituto e la macchina organizzativa è partita per Barcellona, Siviglia, Saragozza e Malta, dove tutti gli studenti si cimenteranno con ritmi di vita e climi diversi e potranno mettere a frutto le loro conoscenze linguistiche sia durante le ore di tirocinio lavorativo che nella vita di tutti i giorni, andando a fare la spesa o trascorrendo il tempo libero con altri studenti che incontreranno, visitando i luoghi che li ospitano . Al termine della loro esperienza porteranno a casa un curriculum arricchito di nuove competenze acquisite sul campo e uno sguardo nuovo sul mondo e sugli altri.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin