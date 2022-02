Home

20 Febbraio 2022

Erasmus – IV incontro di progetto presso Scuola Secondaria di I gr ” G. Mazzini”

Livorno 20 febbraio 2022

Finalmente buone notizie: con il miglioramento della situazione sanitaria nel nostro paese e in tutta Europa si torna a vivere l’Erasmus! Dopo due anni di pandemia, in cui i ragazzi italiani hanno potuto seguire solo online gli incontri con i coetanei stranieri, dal 21 al 25 febbraio si svolgerà, presso la scuola secondaria di I gr. “G.Mazzini”, il quarto meeting del Progetto

Erasmus + TV INTERNATIONAL.

Vi parteciperanno i rappresentanti di tutte le nazioni partner:

Spagna, Portogallo, Turchia, Romania e Polonia.

Temi dell’incontro non potevano che essere l’arte e il patrimonio culturale. I ragazzi partecipanti e il loro insegnanti si scambieranno esperienze di laboratori artistici e ciascun gruppo presenterà alcune delle opere d’arte rappresentative del proprio paese.

Per lanciare l’evento, i ragazzi italiani e i loro docenti, con la collaborazione di alcuni componenti del gruppo di figuranti in costume de ‘La Livornina’, hanno girato un breve video in cui si ricorda l’impulso che la città di Livorno ha ricevuto dall’accoglienza delle varie comunità straniere.

Nel corso della settimana non mancheranno visite al Museo Fattori e nelle vicine città di Pisa e Firenze. In particolare, al Museo Fattori i ragazzi parteciperanno a un laboratorio condotto da alcuni ricercatori dell’Universita’ di Pisa e a Firenze avranno modo di visitare la Galleria degli Uffizi e di godere di un breve giro nel centro storico accompagnati da una guida turistica. Tutte le attività si svolgeranno in inglese, lingua del progetto, che permetterà a ragazzi provenienti da tanti paesi diversi di imparare a comunicare e collaborare.

