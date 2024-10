Home

6 Ottobre 2024

Cecina (Livorno) 6 ottobre 2024 – Erasmus, studenti danesi ospiti a Cecina negli istituti Cassola e Guerrazzi

Dopo tante partenze per l’Europa, l’Europa approda a Cecina. l’IC. Cassola insieme all’IC Guerrazzi, ha ospitato 13 studentesse danesi e due insegnanti, della scuola Rantzausminde Skole.

La scuola che ad aprile aveva accolto a sua volta 10 alunni cecinesi, offrendogli una settimana di studio incentrata sulle tematiche relative alle variazioni climatiche e agli effetti che questi hanno avuto e hanno sulle isole danesi; offrendo inoltre ai ragazzi l’opportunità di conoscere sia il loro glorioso popolo vichingo, sia di visitare i luoghi dove Hans Christian Andersen scrisse le sue incredibili favole.

Tema di questo incontro è stato il Mare, il Nostro Vicino, il nostro bene da tutelare e proteggere. Cecina come Svendborg, la città danese da dove provengono i nostri ospiti è situata sulle rive del mare e di questo immenso patrimonio ne percepisce i suoi effetti positivi, ma purtroppo deve fare i conti con i danni che l’uomo riversa su questa immensa distesa blu.

Dopo aver accolto i ragazzi con dei giochi che abbattessero le timidezze e i timori naturali che si incontrano nell’essere ospitati in un paese straniero, all’interno delle scuole Galilei e Leonardo Da Vinci è iniziata una settimana intensiva tutta sintonizzata sulla lingua inglese.

Alla Casa del mare di Bibbona, grazie alla collaborazione dei professori delle due scuole cecinesi, sono stati creati dei laboratori per valutare gli effetti delle microplastiche sull’ambiente marino, tema che è stato supportato e ampliato grazie alla collaborazione degli esperti del WWF e di Legambiente.

Nella struttura messa gentilmente a disposizione dal sindaco Massimo Fedeli, il sindaco ha personalmente salutato gli studenti italiani e danesi, offrendo loro una piccola colazione. Il giorno dopo, i ragazzi insieme ad alcuni nostri prof, sono andati a Pisa sulle tracce di Galileo e Fibonacci.

A causa dell’allerta meteo, purtroppo, le ragazze non hanno potuto visitare l’acquario di Livorno, come previsto dal programma, ma sono state ospitate dalle famiglie italiane ed hanno approfittato per parlare inglese e conoscere meglio la nostra cultura.

Le ragazze sono ripartite con le loro insegnanti per la Danimarca, con la promessa di accogliere un gruppo di nostri ragazzi nel mese di aprile.

Si consolida così un rapporto di collaborazione che accorcia le distanze fisiche tra il sud e il nord d’Europa e, al tempo stesso, si amplia il limite di una didattica che parla sempre più la lingua universale di una comunità che crede nella cooperazione, fratellanza e condivisione delle proprie realtà nazionali per rafforzare la sua identità socio-culturale.

